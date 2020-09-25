Стали известны кандидаты КПРФ на довыборы в гордуму Екатеринбурга

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня, 30 сентября, стали известны кандидаты КПРФ на довыборы в гордуму, которые пройдут 22 ноября. Лидер свердловской КПРФ Александр Ивачев сообщил об этом на своей странице во «ВКонтакте».На 9 округ был представлен Виталий Ряписов, экономист по снабжению и первый секретарь Ленинского райкома партии, а на 3 округ выдвинули Ольгу Прожерину, председателя движения «Родительский отпор» и преподавателя.Александр Ивачев также написал, что он думает про решение других партий выдвинуть кандидатов «со стороны»: «Сделано это в пользу финансовых групп, мечтающих о тотальной приватизации сохранившихся в муниципальной собственности предприятий, таких как «Гортранс», «Водоканал», «Спецавтобаза» и др. Воротилам бизнеса безразлично от какой партии выдвигать своих представителей: от провластной «Единой России», коммунальной «Справедливой России», либерально-интеллигентского «Яблока» или вовсе протолкнуть их во власть под видом «самовыдвиженцев»».По его словам, если одна из финансовых группировок получит дополнительные места в думе, то «распродажа» муниципального имущества существенно ускорится, а мнение жителей и вовсе перестанет учитываться.Также лидер свердловской КПРФ добавил, что в нынешнем составе думы КПРФ является единственной независимой фракцией, которая выступила против повышения зарплат мэру и чиновникам администрации, против застройки сквера и за сохранение городских предприятий.