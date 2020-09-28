«Мы настроены на мир и стабильность»: азербайджанский консул призвал соотечественников не устраивать провокации на территории России

© Вечерние ведомости

Генеральный консул Азербайджанской Республики в Екатеринбурге Ильгар Искендеров прокомментировал последние события, связанные с военным конфликтом в Нагорном Карабахе. По словам дипломата, в Азербайджане уважают позицию России, которая на сегодняшний день не вмешивается действия других стран. Ильгар Искендеров отметил, что к военным действиям привело отсутствие прогресса в переговорном процессе между Арменией и Азербайджаном .«Война не выгодна никому, это людские потери», – выразил мнение генконсул.Ильгар Искендеров добавил, что в настоящее время важно, чтобы конфликт не переходил рамки границ Армении и Азербайджана, и этнические общины в России понимали это, не допуская противостояния на территории РФ.«В России и на Урале в частности мы не хотим и не допустим этнических конфликтов, мы настроены на мир и стабильность в регионе. Здесь этот вопрос решать нельзя и силовые структуры этого не допустят, все должно быть в рамках закона. И это вопрос не этнический, это вопрос территориальной целостности. Можно говорить и спорить достаточно долго об этом», – рассказал Ильгар Искендеров.Он уже провел ряд встреч с представителями азербайджанской общины, на которых, в том числе, поднимался вопрос о недопустимости провокационных действий.Ильгар Искендеров добавил, что в настоящее время много азербайджанцев, проживающих в Свердловской области, изъявляют желание поехать в Азербайджан, чтобы принять участие в боевых действиях, но, по его словам, вооруженные силы полностью укомплектованы.