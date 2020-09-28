Свердловские власти не будут вмешиваться в конфликт между Сергием и РПЦ
Политика
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Власти Свердловской области не будут вмешиваться в конфликт между Сергием и РПЦ. Об этом на пресс-конференции заявил вице-губернатор Сергей Бидонько.
По словам Бидонько, власти следят за конфликтом, однако считают его «внутрицерковным». Вице-губернатор отметил, что имущество, находящееся в Среднеуральском женском монастыре, который оказался во власти Сергия, принадлежит епархии Екатеринбурга. При решении данного конфликта, по мнению Бидонько, надо исходить именно из этого.
Напомним, что Сергий стал известен после своих проповедей, в которых он открыто отрицал пандемию коронавируса, критиковал патриарха и епархию. В конце концов Романова отлучили от церкви. Сергий остался в Среднеуральском монастыре под защитой своих сообщников.
По словам Бидонько, власти следят за конфликтом, однако считают его «внутрицерковным». Вице-губернатор отметил, что имущество, находящееся в Среднеуральском женском монастыре, который оказался во власти Сергия, принадлежит епархии Екатеринбурга. При решении данного конфликта, по мнению Бидонько, надо исходить именно из этого.
Напомним, что Сергий стал известен после своих проповедей, в которых он открыто отрицал пандемию коронавируса, критиковал патриарха и епархию. В конце концов Романова отлучили от церкви. Сергий остался в Среднеуральском монастыре под защитой своих сообщников.
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