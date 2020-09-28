Свердловские власти не будут вмешиваться в конфликт между Сергием и РПЦ

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Власти Свердловской области не будут вмешиваться в конфликт между Сергием и РПЦ. Об этом на пресс-конференции заявил вице-губернатор Сергей Бидонько.По словам Бидонько, власти следят за конфликтом, однако считают его «внутрицерковным». Вице-губернатор отметил, что имущество, находящееся в Среднеуральском женском монастыре, который оказался во власти Сергия, принадлежит епархии Екатеринбурга. При решении данного конфликта, по мнению Бидонько, надо исходить именно из этого.Напомним, что Сергий стал известен после своих проповедей, в которых он открыто отрицал пандемию коронавируса, критиковал патриарха и епархию. В конце концов Романова отлучили от церкви. Сергий остался в Среднеуральском монастыре под защитой своих сообщников.