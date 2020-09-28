Свердловский вице-губернатор прокомментировал инициативу прямых выборов мэра

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько на пресс-конференции прокомментировал инициативу прямых выборов мэра.– Любая модель, которая существует – либо прямые выборы мэра, либо та модель, которая сегодня практикуется – имеет свои плюсы и минусы. Я видел по очень многим территориям, когда к власти приходили люди на волне популизма. На этом фоне зачастую к власти приходили те люди, которые не имеют понятия, как работает муниципалитет, как работает городское хозяйство, то есть абсолютные дилетанты, популисты. И муниципалитеты из достаточно успешных начинали превращаться в затухающие территории. И это один из минусов этой систем. Наверное, про сегодняшнюю систему можно сказать, что, когда человек выбран людьми и поддержан большинством, это с точки зрения демократических процессов более правильно. Мое личное мнение: надо каждой модели дать себя проявить. Мы работали по модели прямых выборов несколько лет, мы знаем ее плюсы и минусы. Перешли на другую модель, которая позволяет более качественно подобрать людей, которые способны и готовы управлять муниципалитетом. Я думаю, что сегодня надо дать этой модели себя проявить. А потом спустя какое-то время проанализировать, как ситуация с точки зрения жизни муниципалитетов изменилась, и тогда уже определиться окончательно, по какой модели строить систему выборов глав муниципалитетов.Напомним, что Заксобрание Свердловской области официально зарегистрировало народную инициативу по возврату прямых выборов мэра. 9 августа инициативная группа передала в ЗакСо 13 109 подписей, собранных в поддержку законопроекта.