На довыборы в думу Екатеринбурга пойдут православная активистка и бывший депутат

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Свердловское отделение «Справедливой России» выдвинуло кандидатов на довыборы в городскую думу Екатеринбурга по округам №3 и №9. Выборы состоятся 22 ноября.Так, в довыборах по округу №3 примет участие православная активистка Оксана Иванова, которая стала известна в Екатеринбурге после протестов в сквере у Театра драмы против строительства храма святой Екатерины. Иванова была одним из самых ярких представителей общественности, поддерживавших строительство храма на месте сквера. Позже Иванова участвовала в скандале вокруг работы художника Покраса Лампаса на Уралмаше — она выходила на протесты против формы работы в виде креста. Кандидатом от округа №9 стал Александр Смолин, который был депутатом в гордуме прошлого созыва.Напомним, что свободные места в гордуме Екатеринбурга появились после лишения свободы Олега Кагилева и смерти Елены Дерягиной.