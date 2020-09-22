«Мы созидатели, а не агрессоры»: консул Армении в Екатеринбурге прокомментировал боевые действия в Нагорном Карабахе

Иван Морозов © Вечерние ведомости

Второй день на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе продолжаются боестолкновения. В НКР и Армении объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. Корреспондент veved.ru пообщался с Почетным консулом республики Армения в Екатеринбурге Нареком Спартакяном, чтобы узнать о настроениях в армянском обществе.– Армения и армянский народ хочет мира – как в Армении, так и в Нагорно-Карабахской республике, так и в Азербайджане. Наша многовековая культура, традиции, история доказывают, что мы в первую очередь созидатели, мы не агрессоры, но пусть любители пострелять знают, что защищать свой дом, защищать землю наших предков мы умеем и будем всегда.– Опасения такие есть и вызваны они, в первую очередь, той поддержкой, которую Азербайджану оказывает Турция. Они пытаются ввести в заблуждение мировое сообщество, регулярно вбрасывая в СМИ дезинформацию о том, что это Нагорно-Карабахская республика напала на Азербайджан. Ну не смешно ли? Государство со 150-ти тысячным населением нападает на государство численностью 10 миллионов. Весь поток лжи направлен сегодня на то, чтобы одурачить ООН.– Немного не согласен с утверждением про боеготовность вооруженных сил Азербайджана, так как по нашей информации потери азербайджанской стороны составляют около 200 человек, и это в течение первых часов боестолкновений. Уже не секрет, и об этом официально заявили власти Нагорно-Карабахской республики, что конфликте принимают непосредственное участие турецкие военные специалисты и техника. Это говорит о том, что и Азербайджан и Турция последнее время стягивали к границам технику, готовились к нападению и фактически открыто говорили об этом – почти в каждом выступлении глав этих стран звучала агрессивная риторика. В НКР ждали нападения и готовились к нему.– Мы уже неоднократно были свидетелями таких попыток перенести конфликт на территорию РФ, но мы никогда не поддавались на такие провокации и призываем наших соотечественников действовать строго в рамках закона. Я считаю, что Россия это не место где надо выяснять отношения и конфликт между Арменией и Азербайджаном, мы должны жить здесь мирно, в противном случае должны отвечать перед законом РФ.– Традиционно в трудные часы наш народ всегда проявляет особую сплоченность и консолидируется. Я каждую секунду получаю звонки с желанием оказать гуманитарную помощь или вовсе вылететь туда, но пока такой нужды нет, там справляются. Тем не менее, мы благодарны и держим руку на пульсе.