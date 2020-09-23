«Яблоко» определилось с кандидатами на довыборах в гордуму Екатеринбурга

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Свердловское отделение партии «Яблоко» определило своих кандидатов по 3-му и 9-му округам, которые будут участвовать на дополнительных выборах в гордуму 22 ноября. Ими стали общественник Владислав Постников и профсоюзный деятель Дмитрий Трынов.Выбор кандидатов прошёл в ходе открытых праймериз, на которые в качестве выборщиков были приглашены представители 19 политических и общественных организаций города. Голосование было задумано в двухтуровом формате, но Постников и Трынов победили уже в первом туре, набрав более 50% голосов выборщиков.Напомним, Яблоко является одной из пяти партий, имеющих право выдвигать в Свердловской области кандидатов без сбора подписей. Кроме этого, такой льготой обладают «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ. На настоящий момент со своими кандидатами определились только «Яблоко» и «Единая Россия».