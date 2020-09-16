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Сегодня, 25 сентября, в Екатеринбурге стали известны результаты праймериз «Единой России». Определились кандидаты, которых партия выдвинет на довыборы в гордуму Екатеринбурга по Верх-Исетскому и Ленинскому округам.Праймериз проходили по закрытой модели, согласно которой победителей выбирали выборщики в количестве 35 человек – представителей всех местных райотделений партии, по пять партийцев из района.В ходе праймериза определились победители – в Верх-Исетском округе победил экс-депутат Екатеринбургской городской думы Антон Швалев, в Ленинском победу одержал бизнесмен Виталий Чащин. Оба набрали по 26 голосов.Игорь Рубцов, кандидат от «Таганского ряда», набрал всего четыре голоса – он шёл по Верх-Исетскому округу.Напомним, что в 2018 году Чащин и Швалев выдвигались от «Справедливой России».