Жители Каменска-Уральского испугались людей с автоматами у здания мэрии

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В администрации Каменска-Уральского полицейские провели проверку из-за сообщения о входе в здание людей с автоматами. По словам пресс-секретаря мэрии Елены Шеремет, инцидент произошел накануне.Бдительные граждане сообщили в полицию, увидев, что в здание администрации входят вооруженные люди. Однако выяснилось, что люди с автоматами – это представители 14 молодежных патриотических объединений Южного управленческого округа. Вчера им вручали в мэрии «копии Знамени Победы». Елена Шеремет уточнила, что оружие, напугавшее граждан, было музейным экспонатом.– В рамках этой церемонии проводился показ вооружения — и современного, и времен Великой Отечественной войны, поскольку это патриотические объединения. Эта выставка артефактов постоянно путешествует. Занимается ею Алексей Кузнецов из поискового отряда «Исетская застава». У него все разрешительные документы есть, он это же объяснил сотрудникам полиции. Бывает, — рассказала Znak.com пресс-секретарь мэрии.Как отметил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, лицам, имеющим отношение к музейному оружию, необходимо помнить правила поведения. Не следует волновать граждан автоматами, лучше переносить их для любых мероприятий в специальных чехлах, тогда и не будет переполоха.