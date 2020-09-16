Куйвашев уволил признанного банкротом главу электронного правительства

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев уволил Романа Кислова, который возглавлял ГБУ Среднего Урала «Оператор электронного правительства».Роман Кислов с 2019 года считается банкротом (у него долги по ипотеке около двух с половиной миллионов рублей и более пяти миллионов по кредитам). Согласно федеральному закону, если человек признан банкротом, он не может в течение трёх лет занимать руководящие должности.В департаменте информационной политики Свердловской области заявляют, что не знали о банкротстве Кислова, так как при приеме на работу чиновник предоставил лишь те документы, которые предусмотрены Трудовым кодексом РФ.