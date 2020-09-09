Два отдела администрации Краснотурьинска ушли на самоизоляцию

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Краснотурьинске из-за коронавируса на самоизоляцию ушли два отдела администрации. Об этом сообщил глава Краснотурьинского ГО Александр Устинов на заседании гордумы.– Вышли сейчас на самоизоляцию полностью весь отдел капитального строительства администрации города и полностью все управление по экономике администрации ГО Краснотурьинск, – цитирует мэра портал «Вечерний Краснотурьинск».По словам Устинова, дома сейчас находятся 13 сотрудников администрации – люди первого контакта. У них не подтвержден коронавирус, однако они выдерживают необходимое время инкубации. Если через восемь дней им придет отрицательный результат, то они смогут вернуться на работу.