Уволенный из мэрии Полевского Максим Незлобин подал в суд на администрацию
Политика
Бывший начальник Управления культурой Полевского городского округа, брат известного российского юмориста Максим Незлобин пытается восстановиться на муниципальной службе в судебном порядке. Соответствующее исковое заявление он направил в Полевской городской суд. Предварительное судебное заседание по рассмотрению иска назначено на 25 сентября.
Максим Незлобин был уволен в связи с утратой доверия, в связи с чем внесен в соответствующий реестр муниципальных и государственных служащих.
Напомним, что в апреле этого года в отношении Максима Незлобина было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество совершенное лицом с использованием своего служебного положения»). Оперативным сопровождением по уголовному делу занимаются сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской области.
Максим Незлобин был уволен в связи с утратой доверия, в связи с чем внесен в соответствующий реестр муниципальных и государственных служащих.
Напомним, что в апреле этого года в отношении Максима Незлобина было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество совершенное лицом с использованием своего служебного положения»). Оперативным сопровождением по уголовному делу занимаются сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской области.
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