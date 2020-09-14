Уволенный из мэрии Полевского Максим Незлобин подал в суд на администрацию

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Бывший начальник Управления культурой Полевского городского округа, брат известного российского юмориста Максим Незлобин пытается восстановиться на муниципальной службе в судебном порядке. Соответствующее исковое заявление он направил в Полевской городской суд. Предварительное судебное заседание по рассмотрению иска назначено на 25 сентября.Максим Незлобин был уволен в связи с утратой доверия, в связи с чем внесен в соответствующий реестр муниципальных и государственных служащих.Напомним, что в апреле этого года в отношении Максима Незлобина было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество совершенное лицом с использованием своего служебного положения»). Оперативным сопровождением по уголовному делу занимаются сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской области.