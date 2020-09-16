Протеже «Таганского Ряда» подтвердил свое намерение побороться за кресло депутата гордумы Екатеринбурга

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Довыборы в думу Екатеринбурга, назначенные на 22 ноября, будут сопровождаться ожесточенной борьбой. Об этом говорят накал страстей и неопределённость, которые царят в «Единой России» – партия власти до сих пор не окончательно не определилась со своим кандидатом. В «ЕР» слишком много независимых центров влияния, каждый из которых намеревается добиться победы своего представителя.По данным veved.ru, на участие в праймериз «Единой России», победа в которых даст возможность выдвинуться от единороссов, заявился бывший заместитель главы Верх-Исетского района Екатеринбурга, помощник депутата ЗакСобрания Анатолия Никифорова (совладелец «Таганского Ряда») Игорь Рубцов. В разговоре с корреспондентом издания он подтвердил, что подал документы на участие в праймериз по одномандатному округу №3 (Верх-Исетский район). Он также подтвердил, что его кандидатуру поддержал Анатолий Никифоров.Кроме Рубцова, по данным veved.ru, на праймериз «ЕР» по округу № 3 заявился бизнесмен Сергей Шамов, но его шансы на победу, думается, невелики, в партии его почти не знают, хотя именно выборщики в составе 31 человека будут принимать решение.По некоторой информации, участие в праймериз также могут принять сердечнососудистый хирург областной клинической больницы № 1 Андрей Шерстобитов (в 2018 году он показал хороший результат на предварительном внутрипартийном голосовании) и экс-депутат гордумы Антон Швалев. У претендентов осталось еще два дня до 18 сентября, чтобы подать документы для участия. Сами праймериз назначены на 22 сентября.Обсуждается, что Андрей Шерстобитов либо Антон Швалев могут стать кандидатами и от «Справедливой России», таким образом, составив достойную конкуренцию «Единой России».В числе возможных претендентов на мандат по округу № 3 называлась также фамилия члена Общественной палаты Свердловской области Валерия Черкашина, но, по информации издания, он не будет принимать участия в выборах, несмотря на узнаваемость в районе и народную поддержку.О кандидатах на праймериз по округу № 9 (Ленинский район) пока ничего неизвестно – в региональном отделении пытаются не допустить утечки информации, вероятно, чтобы ей не воспользовались политические оппоненты.