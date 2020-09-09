Суд по иску против Высокинского продлился всего пять минут Фото: Владислав Постников

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В Ленинском районном суде состоялось первое заседание по иску жителя одного из домов, расположенных рядом с парком за Дворцом Молодёжи (парк XXII Партсъезда), Александра Куделькина к мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому.Поводом для подачи иска послужила реконструкция парка, проект которой был разработан и утверждён без привлечения местных жителей. Этим летом в парке состоялось несколько протестных акций горожан, недовольных проектом. Куделькин требует приостановки работ до проведения открытых публичных слушаний.Реконструкция парка началась в мае этого года, незадолго до этого был утверждён проект, однако он не выносился на общественное обсуждение. Администрация города в своём отзыве парирует это тем, что в 2019 году было проведено рейтинговое голосование по выбору зелёных зон в городе, нуждающихся в благоустройстве, и парк XXII партсъезда занял в нём пятое место. По мнению юриста, мэрии этого достаточно. Но жители недовольны, поскольку на том голосовании выбирались лишь объекты для реконструкции, и не было возможности менять детали того или иного проекта. Более того, в дизайн-проекте парка XXII Партсъезда, выставленном на рейтинговое голосование, главной идеей было – сохранение природного характера парка и высадка новых зелёных насаждений. Тогда как в реализуемом проекте парк оказался перенасыщен искусственными сооружениями, нарушающими природный характер парка – амфитеатром, летним кинотеатром, геопластикой, садом камней из железобетона. Недовольства добавляло и то, что в ходе подготовки к ЧМ-2018 часть парка уже была вырублена.Общая стоимость реконструкции – 253 миллиона рублей. Подрядчиком выступает ООО «Проспект-Екатеринбург», исполнительным директором которого является бывший замглавы Верх-Исетского района по благоустройству Константин Кудрявцев.Как рассказал корреспонденту veved.ru Владислав Постников, заседание продлилось всего около 5 минут – за это время судья Вероника Лазарева отклонила ходатайства истца о привлечении свидетелей из числа местных жителей и запретила видеосъёмку (хотя представитель горадминистрации не возражал против съёмки). Основное заседание суд назначил на 7 октября.