Свердловский губернатор назначил главой электронного правительства банкрота

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил на должность директора ГБУ «Оператор электронного правительства» Романа Кислова, несмотря на то, что тот объявил себя банкротом в прошлом году, сообщает 66.RU.В январе 2019 года Арбитражный суд Свердловской области признал Романа Кислова банкротом. У него обнаружились долги по ипотеке на 1,9 млн рублей и по кредитам в «Сбербанке» и банке «Нейва». Общая сумма долгов составила пять миллионов рублей.Согласно закону, банкрот не может занимать руководящие посты, в том числе и в органах власти, на протяжении трех лет. Однако Евгений Куйвашев назначил Кислова директором государственного бюджетного учреждения. Трудовой договор был заключен еще 10 февраля 2020 года. За это время учреждение заключило контракты на 46,9 миллиона рублей.