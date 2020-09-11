Свердловский губернатор назначил главой электронного правительства банкрота
Политика
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил на должность директора ГБУ «Оператор электронного правительства» Романа Кислова, несмотря на то, что тот объявил себя банкротом в прошлом году, сообщает 66.RU.
В январе 2019 года Арбитражный суд Свердловской области признал Романа Кислова банкротом. У него обнаружились долги по ипотеке на 1,9 млн рублей и по кредитам в «Сбербанке» и банке «Нейва». Общая сумма долгов составила пять миллионов рублей.
Согласно закону, банкрот не может занимать руководящие посты, в том числе и в органах власти, на протяжении трех лет. Однако Евгений Куйвашев назначил Кислова директором государственного бюджетного учреждения. Трудовой договор был заключен еще 10 февраля 2020 года. За это время учреждение заключило контракты на 46,9 миллиона рублей.
В январе 2019 года Арбитражный суд Свердловской области признал Романа Кислова банкротом. У него обнаружились долги по ипотеке на 1,9 млн рублей и по кредитам в «Сбербанке» и банке «Нейва». Общая сумма долгов составила пять миллионов рублей.
Согласно закону, банкрот не может занимать руководящие посты, в том числе и в органах власти, на протяжении трех лет. Однако Евгений Куйвашев назначил Кислова директором государственного бюджетного учреждения. Трудовой договор был заключен еще 10 февраля 2020 года. За это время учреждение заключило контракты на 46,9 миллиона рублей.
В Екатеринбурге погасили задолженность в 5 миллионов перед сотрудниками предприятия-банкрота
11 сентября 2020
11 сентября 2020
Куйвашев рассказал об открытии нового предприятия в Краснотурьинске
09 сентября 2020
09 сентября 2020
Нижний Тагил отметил 100-летие отечественного танкостроения
12 сентября 2020
12 сентября 2020