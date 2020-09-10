На довыборах в ЗакСО в Волчанске сотрудница психбольницы заполняла бюллетень вместо избирателя-пациента

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В Волчанске на выездном голосовании в психиатрической больнице N 10 замечены нарушения сразу нескольких норм избирательного законодательства. Напомним, что сегодня проходят довыборы депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Краснотурьинскому одномандатному округу N 16.Как сообщил veved.ru Владислав Постников, член регионального совета движения в защиту прав избирателей «Голос», во время организации голосования в лечебном учреждении в действиях сотрудников больницы и членов УИК можно усмотреть сразу несколько нарушений положений законодательства о выборах.«Во-первых, пациенты психдиспансера не предъявляли паспорт (паспорта лежали в коробке на столе во время голосования). Во-вторых, была нарушена тайна голосования. Ну и, безусловно, нарушен порядок проведения голосования вне помещения, поскольку было очевидно, что пациенты психдиспансера не проявляли инициативу по участию в голосовании. К сожалению, это довольно распространенная практика, когда заявки на выездное голосование подают не сами избиратели, а руководители бюджетных структур. А избирательные комиссии при этом им потворствуют. Конечно же, это не является грубой фальсификацией, однако это искажает волеизъявление граждан, поскольку такие "избиратели" часто не только не ждут комиссию с урной, но и не понимают, за что голосуют».Кроме этого, сотрудник учреждения как минимум один раз поставила отметку в бюллетень для голосования своей рукой, возможно, не учитывая мнение избирателя. До этого она несколько раз уходила из поля зрения наблюдателей вместе с избитателями-пациентами учреждения, а, по нашей информации, возвращалась либо с бюллетенем в своих руках, либо избиратели отдавали свои бюллетени в руки члена УИК.На опубликованном изданием «Вечерние ведомости» видео отчетливо видно, что сотрудница психиатрической больницы сначала что-то говорит избирателю, находящемуся на лечение в учреждении, потом он отдает ей ручку, возможно, не понимая, или не изъявляя желание отдавать свой голос кому-то из кандидатов, однако девушка ставит галочку своей рукой. К слову, зная, как выглядит избирательный бюллетень, можно сделать определенный вывод о том, напротив чьей фамилии был поставлен знак. После чего сотрудница больницы передает своими руками бюллетень заведующей отделением таким образом, что окружающим становится очевидно, за кого отдан голос. Заведующая отделением, в свою очередь, передает бюллетень члену УИК 1232, а она же помещает его в ящик для голосования.Также в редакции veved.ru оказались ещё несколько видео, в полной мере демонстрирующих странную организацию процесса волеизъявления граждан на этих выборах. Так, например, сотрудник лечебницы называет фамилии пациентов, и они, выстраиваясь в очередь, ставят подписи на уже полузаполненных заявлениях о выездном голосовании. После чего получают бюллетени.