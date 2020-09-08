Свердловские чиновники заказали элитной мебели на 1,65 млн рублей
Политика
Фото: bankstoday.net
ГКУСО «Лечебно-оздоровительный комплекс правительства Свердловской области» в сентябре подписал три контракта на приобретение элитной мебели общей суммой на 1,65 млн рублей. Информация о контрактах содержится на сайте Государственных закупок. На это обратил внимание Телеграм-канал «Екатеринбургерная».
Среди мебели, которая была приобретена, есть две кровати за 197 977 рублей, четыре стула для гостиной за 108 369 рублей, а также диван-кровать за 98 980 рублей.
Отметим, что на балансе ГКУСО «Лечебно-оздоровительный комплекс правительства Свердловской области» находится ведомственное жилье, которое предоставляется свердловским чиновникам для временного проживания.
Вся мебель была приобретена за счет средств регионального бюджета.
Среди мебели, которая была приобретена, есть две кровати за 197 977 рублей, четыре стула для гостиной за 108 369 рублей, а также диван-кровать за 98 980 рублей.
Отметим, что на балансе ГКУСО «Лечебно-оздоровительный комплекс правительства Свердловской области» находится ведомственное жилье, которое предоставляется свердловским чиновникам для временного проживания.
Вся мебель была приобретена за счет средств регионального бюджета.
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