Свердловские чиновники заказали элитной мебели на 1,65 млн рублей

18.10 Четверг, 10 сентября 2020
Политика
Фото: bankstoday.net
ГКУСО «Лечебно-оздоровительный комплекс правительства Свердловской области» в сентябре подписал три контракта на приобретение элитной мебели общей суммой на 1,65 млн рублей. Информация о контрактах содержится на сайте Государственных закупок. На это обратил внимание Телеграм-канал «Екатеринбургерная».

Среди мебели, которая была приобретена, есть две кровати за 197 977 рублей, четыре стула для гостиной за 108 369 рублей, а также диван-кровать за 98 980 рублей.

Отметим, что на балансе ГКУСО «Лечебно-оздоровительный комплекс правительства Свердловской области» находится ведомственное жилье, которое предоставляется свердловским чиновникам для временного проживания.

Вся мебель была приобретена за счет средств регионального бюджета.
Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости
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18:49 Полицейские в Екатеринбурге ликвидировали поле конопли
18:28 Государственные архивы Свердловской области отмечают 101 год со дня образования
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