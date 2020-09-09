Песков прокомментировал инициативу по возвращению прямых мэра в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что у инициативы по возвращению прямых мэров на Среднем Урале могут быть «позитивные моменты». Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции с региональными журналистами, пишет Znak.com.Песков также отметил, что нельзя сбрасывать со счетов то, что прямые выборы мэра во многих городах останавливали развитие. Однако мнение граждан, по его словам, должно быть рассмотрено, необходимо дождаться завершения соответствующих процедур.– Я не буду озвучивать никакую позицию. Существует нынешняя практика. Я напомню, неоднократно регионы сталкивались с такой ситуацией, когда глава региона и мэр крупнейшего города находились в страшном, деструктивном противостоянии для региона. Город отставал в развитии, регион страдал, и все это длилось годами, – прокомментировал пресс-секретарь Путина народную инициативу.Напомним, что Заксобрание Свердловской области официально зарегистрировало народную инициативу по возврату прямых выборов мэра. Сегодня, 9 августа, инициативная группа уже передала в ЗакСо 13 109 подписей, собранных в поддержку законопроекта.