В Нижнем Тагиле напали на кандидата в депутаты гордумы
Политика
Фото: телеграм-канал «Реальный Тагил»
Накануне вечером в Нижнем Тагиле на кандидата в депутаты гордумы Надежду Журавлеву напали неизвестные. Об этом сообщается в официальной группе свердловского отделения партии «Яблоко».
Надежде Журавлевой позвонили неравнодушные жители Нижнего Тагила и рассказали, что на протяжении нескольких дней пять человек ездят по району на автомобиле Lada Granta и срывают агитационные плакаты кандидата в депутаты.
«Выехав в указанное мест, Надежда и ее муж Антон обнаружили данную группу и попытались зафиксировать противоправные действия на видеокамеру. Увидев, что ведется съемка, один из членов явно организованной группы (на фотографии), напал на Журавлеву и попытался выбить камеру из ее рук. Антон Журавлев встал на защиту жены и также стал жертвой нападения», – рассказали в региональном отделении партии
Надежда Журавлева вызвала полицию. Как сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», по данному факту организована проверка. По результатам будет принято обоснованное решение.
Напомним, что 13 сентября состоятся довыборы в гордуму Нижнего Тагиле по одномандатному избирательному округу № 10.
Надежде Журавлевой позвонили неравнодушные жители Нижнего Тагила и рассказали, что на протяжении нескольких дней пять человек ездят по району на автомобиле Lada Granta и срывают агитационные плакаты кандидата в депутаты.
«Выехав в указанное мест, Надежда и ее муж Антон обнаружили данную группу и попытались зафиксировать противоправные действия на видеокамеру. Увидев, что ведется съемка, один из членов явно организованной группы (на фотографии), напал на Журавлеву и попытался выбить камеру из ее рук. Антон Журавлев встал на защиту жены и также стал жертвой нападения», – рассказали в региональном отделении партии
Надежда Журавлева вызвала полицию. Как сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», по данному факту организована проверка. По результатам будет принято обоснованное решение.
Напомним, что 13 сентября состоятся довыборы в гордуму Нижнего Тагиле по одномандатному избирательному округу № 10.
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