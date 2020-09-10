Законодательное собрание Свердловской области получило подписи за возвращение мэрских выборов

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

10 сентября в Екатеринбурге инициативная группа по возвращению прямых выборов мэров передала собранные у горожан подписи в поддержку законопроекта в областное Законодательное собрание.Всего было собрано 13 109 подписей. Ранее секретарь инициативной группы сообщал, что изначально группа собрала почти 15 тысяч подписей, но часть из них является недействительной из-за ошибок в оформлении.Организаторы пронесли коробки с подписями через открытую дверь – арт-объект художника Ромы Инка. По замыслу автора, он символизирует открытый диалог власти и народа.Кирилл, один из членов инициативной группы, заявил корреспонденту veved.ru, что работа, проделанная организаторами и волонтерами очень важна и случаи такого мирного заявления горожанами своих требований происходят нечасто:«Победа ещё не одержана, но так громко заявить о своих чаяниях в мирном ключе удаётся немногим и редко, поэтому для Свердловской области собранные подписи — это настоящий подарок. Уверен, что для многих эта кампания станет аргументом против миграции и вообще станет источником оптимизма. Особенно если депутаты Заксобрания прислушаются к общественному мнению.По-моему, очень важно, что активизм, волонтёрство и гражданская сознательность начинают теснить отвращение к политике и позволяют переосмыслить политическое как таковое. На мой взгляд, некоторые только затушевывают этот аспект понятием «гражданское общество», которое якобы только зарождается: но гражданское общество было, есть и будет. Просто сейчас оно претерпевает изменения и у сторонников социально- и экологически-ориентированных изменений в стране всё больше шансов быть услышанными и принятыми всерьёз. Этим моментом необходимо воспользоваться», – резюмировал активист.