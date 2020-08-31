800 подписей за возврат прямых выборов мэра собрано в Нижнем Тагиле
Политика
В Нижнем Тагиле собрали 800 подписей за возврат прямых выборов мэра. Об этом рассказали в сообществе общественного движения «Тагил за перемены» во ВКонтакте.
Всего по Свердловской области инициаторы собрали уже более 12 тысяч подписей за возврат прямых выборов. Сбор проводился в поддержку законопроекта, который рассмотрит Заксобрание, если будет собрано 10 тысяч подписей.
Добавим, что активисты решили собрать больше заданного количества подписей, потому что часть из них при проверке может отсеяться.
Напомним, что в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле сотрудники полиции неоднократно требовали убрать кубы для сбора подписей. Так, депутат гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков даже получил штраф за организацию незаконного публичного мероприятия.
Всего по Свердловской области инициаторы собрали уже более 12 тысяч подписей за возврат прямых выборов. Сбор проводился в поддержку законопроекта, который рассмотрит Заксобрание, если будет собрано 10 тысяч подписей.
Добавим, что активисты решили собрать больше заданного количества подписей, потому что часть из них при проверке может отсеяться.
Напомним, что в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле сотрудники полиции неоднократно требовали убрать кубы для сбора подписей. Так, депутат гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков даже получил штраф за организацию незаконного публичного мероприятия.
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