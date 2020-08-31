800 подписей за возврат прямых выборов мэра собрано в Нижнем Тагиле

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле собрали 800 подписей за возврат прямых выборов мэра. Об этом рассказали в сообществе общественного движения «Тагил за перемены» во ВКонтакте.Всего по Свердловской области инициаторы собрали уже более 12 тысяч подписей за возврат прямых выборов. Сбор проводился в поддержку законопроекта, который рассмотрит Заксобрание, если будет собрано 10 тысяч подписей.Добавим, что активисты решили собрать больше заданного количества подписей, потому что часть из них при проверке может отсеяться.Напомним, что в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле сотрудники полиции неоднократно требовали убрать кубы для сбора подписей. Так, депутат гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков даже получил штраф за организацию незаконного публичного мероприятия.