Инициаторы возврата прямых выборов мэров собрали более 12 000 подписей
Политика
Фото: Народная инициатива
В Екатеринбурге и городах Свердловской области продолжается сбор подписей под первой в истории региона народной законодательной инициативой о возврате прямых выборов глав городов.
Как сообщил veved.ru секретарь инициативной группы Владислав Постников, за минувшие выходные была преодолена отметка в 12 000 подписей, однако сбор будет продолжаться в прежнем режиме — часть подписей активисты вынуждены вычёркивать из-за строгих требований к их оформлению. К тому же из ЗакСо поступила неофициальная информация, что они не зачтут подписи, собранные до публикации в «Областной газете» (до 29 июля). Поэтому цель активистов — собрать 15 тысяч подписей, чтобы гарантированно добиться рассмотрения народного законопроекта.
Сегодня подпись под инициативой поставил ветеран свердловской политики, экс-депутат гордумы Екатеринбурга и Законодательного собрания Свердловской области Нафик Фамиев, который последовательно выступает за прямые выборы.
Как сообщил veved.ru секретарь инициативной группы Владислав Постников, за минувшие выходные была преодолена отметка в 12 000 подписей, однако сбор будет продолжаться в прежнем режиме — часть подписей активисты вынуждены вычёркивать из-за строгих требований к их оформлению. К тому же из ЗакСо поступила неофициальная информация, что они не зачтут подписи, собранные до публикации в «Областной газете» (до 29 июля). Поэтому цель активистов — собрать 15 тысяч подписей, чтобы гарантированно добиться рассмотрения народного законопроекта.
Сегодня подпись под инициативой поставил ветеран свердловской политики, экс-депутат гордумы Екатеринбурга и Законодательного собрания Свердловской области Нафик Фамиев, который последовательно выступает за прямые выборы.
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