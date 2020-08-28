Чиновники Берёзовского могут закрыть только что открытый депутатом Госдумы Центр защиты прав граждан
Политика
В Берёзовском состоялось открытие Центра защиты прав граждан. Это федеральный проект, реализуемый при поддержке министерства труда и социального развития РФ партией «Справедливая Россия». Это уже пятая подобная приемная в Свердловской области, всего же проект реализуется в 72 регионах России. Центр открыт на базе приемной депутата Госдумы Дмитрия Ионина. Центр помогает в решении проблем ЖКХ, здравоохранения, пенсионного и льготного обеспечения и трудовых споров. В прошлом году на встрече с руководителем партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым, высоко оценил работу таких центров президент России Владимир Путин.
Приемная разместилась в здании местной автостанции. Как пишут на странице местного издания «Золотая Горка» в социальной сети «ВКонтакте», «ушатаннее автостанции в городе здания найти сложно». Очень символично, что именно здесь справедливороссы будут учить собственников многоквартирников как взять дом под свой контроль - благоустраивать, взаимодействовать с УК и прочее. Глядишь и автостанция преобразится.
По информации «Вечерних Ведомостей», перед самым открытием неизвестными предпринимались попытки сорвать его.
- Поступила информация, что на собственников помещения якобы оказывают давление местные чиновники и, возможно, открытие придется перенести или даже отменить. Исходя из того, что в итоге все прошло по плану, создается ощущение, что слухи распускались нашими политическими оппонентами. Мы, наоборот, заинтересованы в том, чтобы наша приемная наладила работу с местной администрацией по обращениям жителей Берёзовского. Более того, в ближайшее время мы планировали пригласить в наш Центр главу города Евгения Писцова, чтобы он встретился с активистами советов домов в рамках проекта «Взять дом под свой контроль». Все-таки это федеральный проект поддержанный на уровне первых лиц государства. Кстати, ранее нам с местными активистами уже удавалось решить ряд проблем в сфере ЖКХ, в частности, мы добились перерасчетов за отопление в пользу жителей на общую сумму 4 миллиона рублей. И мы рассчитываем на помощь мэрии города в таких вопросах, а не на бессмысленное противодействие, - заявил veved.ru Дмитрий Ионин.
На конструктивную работу с администрацией рассчитывают и кураторы приемной, местные активисты Евгений Бартков и Василий Смолин, чьими усилиями и стало возможным появление в городе Центра защиты прав граждан.
Приемная разместилась в здании местной автостанции. Как пишут на странице местного издания «Золотая Горка» в социальной сети «ВКонтакте», «ушатаннее автостанции в городе здания найти сложно». Очень символично, что именно здесь справедливороссы будут учить собственников многоквартирников как взять дом под свой контроль - благоустраивать, взаимодействовать с УК и прочее. Глядишь и автостанция преобразится.
По информации «Вечерних Ведомостей», перед самым открытием неизвестными предпринимались попытки сорвать его.
- Поступила информация, что на собственников помещения якобы оказывают давление местные чиновники и, возможно, открытие придется перенести или даже отменить. Исходя из того, что в итоге все прошло по плану, создается ощущение, что слухи распускались нашими политическими оппонентами. Мы, наоборот, заинтересованы в том, чтобы наша приемная наладила работу с местной администрацией по обращениям жителей Берёзовского. Более того, в ближайшее время мы планировали пригласить в наш Центр главу города Евгения Писцова, чтобы он встретился с активистами советов домов в рамках проекта «Взять дом под свой контроль». Все-таки это федеральный проект поддержанный на уровне первых лиц государства. Кстати, ранее нам с местными активистами уже удавалось решить ряд проблем в сфере ЖКХ, в частности, мы добились перерасчетов за отопление в пользу жителей на общую сумму 4 миллиона рублей. И мы рассчитываем на помощь мэрии города в таких вопросах, а не на бессмысленное противодействие, - заявил veved.ru Дмитрий Ионин.
На конструктивную работу с администрацией рассчитывают и кураторы приемной, местные активисты Евгений Бартков и Василий Смолин, чьими усилиями и стало возможным появление в городе Центра защиты прав граждан.
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