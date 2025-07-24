Профессиональный стрелок из Екатеринбурга завоевал «золото» в Европе





сообщается на сайте мэрии. «В упражнении среди юниоров "МП-60" мастер спорта Тарасов завоевал для российской сборной золото»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Воспитанник Екатеринбургской спортивной школы олимпийского резерва №1 Георгий Тарасов занял первое место на проходящем во Франции чемпионате Европы по пулевой стрельбе.В соревнованиях, на которых показал себя молодой человек, участвуют более 900 спортсменов из 35 стран.