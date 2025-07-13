В Екатеринбурге завершают строительство «Маяк Арены» — первой киберспортивной площадки в регионе

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В ближайшие два месяца в Екатеринбурге откроется крупная площадка для тренировок и турниров по киберспорту. Как сообщил в своём телеграм-канале врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, завершается строительство «Маяк Арены» — первого объекта такого уровня за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.Новая арена разместится на площади около трёх тысяч квадратных метров. В ней установят порядка 130 компьютеров, предусмотрены bootcamp-зоны для тренировок команд, VR-пространства и стриминговая студия. Одновременно на площадке смогут тренироваться до 200 спортсменов, а во время соревнований на трибунах смогут разместиться ещё около 200 зрителей. Также запланированы онлайн-трансляции для широкой аудитории.Первые соревнования пройдут уже этой осенью в рамках всероссийского «Форума Будущего». Затем арена примет международные турниры с участием киберспортсменов из стран БРИКС.