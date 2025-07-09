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В Исети готовят к открытию новый физкультурно-оздоровительный комплекс

11.15 Понедельник, 14 июля 2025
Фото: администрация Верхней Пышмы
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В свердловском посёлке Исеть завершается строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса, который станет структурным подразделением школы олимпийского резерва «Лидер».


Фото: администрация Верхней Пышмы


Как рассказал в своём телеграм-канале координатор проекта «Выбор сильных» в регионе депутат Заксобрания Свердловской области Алексей Свалов, отделочные работы в комплексе на сегодняшний день завершены на 98 %, а уже в августе подрядчик приступит к благоустройству территории, в ходе которого будет организован проезд для пожарных машин, положены пешеходные дорожки и установлены малые архитектурные формы. Параллельно начнут монтировать спортивный инвентарь.


Фото: администрация Верхней Пышмы


Известно, что в комплексе будут преподавать три дисциплины: самбо, футбол и волейбол. Ожидается, что после открытия здесь смогут заниматься местные школьники.

«Планируется, что после открытия ФОКа к направлению "Самбо в школу!" подключится исетская школа № 7. Её ученики будут изучать самооборону без оружия на уроках физкультуры»,

– рассказал Свалов.


Также заниматься в комплексе смогут жителя посёлка. Для них обещают предусмотреть бесплатные часы для занятий в тренажёрном зале.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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12:55 Обвиняемому в убийстве подруги и её матери подростку огласили приговор в Екатеринбурге
12:28 В Екатеринбурге продлили ремонт трамвайных путей на перекрестке Радищева – Московская
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11:15 В Исети готовят к открытию новый физкультурно-оздоровительный комплекс
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09:38 СК возбудил уголовное дело после массового отравления среди сотрудников «Баден-Бандена» в Екатеринбурге
20:38 26 сотрудников банного комплекса «Баден-Баден» отравились в Екатеринбурге
18:17 В Первоуральске нашли заблудившуюся в лесу 84-летнюю женщину — такое с ней происходит во второй раз
17:46 СК проверяет ситуацию с аварийным домом в Ирбите — жильцы семь лет ждут расселения
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16:51 Двойное ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург: в больнице ребёнок, один виновник скрылся
15:39 В Свердловской области за сутки в регионе потушено 26 пожаров, спасены 8 человек
14:25 В Алапаевске мужчина угнал авто, сжёг его и пошёл воровать ноутбук в Дом культуры
13:27 Два модульных отеля появятся в Верхней Пышме и Сысерти к 2027 году
12:39 В Свердловской области выросло число лесных пожаров: за сутки зафиксированы три очага
12:18 Водитель Hyundai погиб при опрокидывании в кювет у станции Аять
11:37 Куда сходить в Екатеринбурге с 14 по 20 июля
17:32 Случайный арест помог раскрыть преступление против пенсионерки в Асбесте, совершённое в 2021 году
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15:16 В Свердловской области на воде с начала сезона погибли 17 человек, включая пятерых детей
14:21 В Свердловской области трёх краснокнижных филинов готовят к выпуску в дикую природу
13:09 В Свердловской области за июнь пропали 131 человек: 10 по-прежнему не найдены
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