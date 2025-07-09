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В Исети готовят к открытию новый физкультурно-оздоровительный комплекс
Фото: администрация Верхней Пышмы
В свердловском посёлке Исеть завершается строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса, который станет структурным подразделением школы олимпийского резерва «Лидер».
Как рассказал в своём телеграм-канале координатор проекта «Выбор сильных» в регионе депутат Заксобрания Свердловской области Алексей Свалов, отделочные работы в комплексе на сегодняшний день завершены на 98 %, а уже в августе подрядчик приступит к благоустройству территории, в ходе которого будет организован проезд для пожарных машин, положены пешеходные дорожки и установлены малые архитектурные формы. Параллельно начнут монтировать спортивный инвентарь.
Известно, что в комплексе будут преподавать три дисциплины: самбо, футбол и волейбол. Ожидается, что после открытия здесь смогут заниматься местные школьники.
Также заниматься в комплексе смогут жителя посёлка. Для них обещают предусмотреть бесплатные часы для занятий в тренажёрном зале.
Фото: администрация Верхней Пышмы
Как рассказал в своём телеграм-канале координатор проекта «Выбор сильных» в регионе депутат Заксобрания Свердловской области Алексей Свалов, отделочные работы в комплексе на сегодняшний день завершены на 98 %, а уже в августе подрядчик приступит к благоустройству территории, в ходе которого будет организован проезд для пожарных машин, положены пешеходные дорожки и установлены малые архитектурные формы. Параллельно начнут монтировать спортивный инвентарь.
Фото: администрация Верхней Пышмы
Известно, что в комплексе будут преподавать три дисциплины: самбо, футбол и волейбол. Ожидается, что после открытия здесь смогут заниматься местные школьники.
«Планируется, что после открытия ФОКа к направлению "Самбо в школу!" подключится исетская школа № 7. Её ученики будут изучать самооборону без оружия на уроках физкультуры»,
– рассказал Свалов.
Также заниматься в комплексе смогут жителя посёлка. Для них обещают предусмотреть бесплатные часы для занятий в тренажёрном зале.
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