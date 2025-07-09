В Исети готовят к открытию новый физкультурно-оздоровительный комплекс

Фото: администрация Верхней Пышмы

Фото: администрация Верхней Пышмы

– рассказал Свалов.

«Планируется, что после открытия ФОКа к направлению "Самбо в школу!" подключится исетская школа № 7. Её ученики будут изучать самооборону без оружия на уроках физкультуры»,