Уроженец Петрокаменского Евгений Марков стал девятикратным победителем марафона «Конжак»

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Свердловской области прошёл горный марафон «Конжак». В этом году в забеге приняли участие более 1500 человек из разных регионов России и других стран. Участники преодолели дистанцию в 42 километра по горной местности, включая подъём на вершину Конжаковский Камень — 1569 метров над уровнем моря.Победу снова одержал Евгений Марков, легкоатлет из села Петрокаменское. Он стал первым на марафоне уже в девятый раз. Его результат оказался лучшим на трассе с перепадом высот около 1200 метров. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.Призовой фонд соревнований составил 2 миллиона рублей. Также в этом году впервые вручили нагрудный знак «Почётный конжаковец» тем, кто участвовал в марафоне не менее 15 раз.Марафон проводится ежегодно с 1996 года. В первом забеге участвовали 14 человек из Краснотурьинска. Сейчас это одно из крупнейших массовых спортивных событий в регионе.