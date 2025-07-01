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В сентябре в Верхней Пышме проведут соревнования для детей, победивших онкологию
Фото предоставлено благотворительным фондом «Дети России»
Детей, которые одержали победу над онкологией, а также их родных братьев и сестёр приглашают на соревнования «Я – победитель», которые пройдут 26 сентября в Верхней Пышме.
Организатор состязаний – благотворительный фонд «Дети России» – объявил об открытии приёма заявок.
Детям, которые справились с болезнью, предлагают посостязаться в личном зачёте по пяти видам спорта: лёгкой атлетике, плаванию, стрельбе, шашкам и настольному теннису. Также будут командные состязания: эстафета и стрельба – для тех, кто подаст заявку вместе с братьями и сёстрами.
В прошлом году в соревнованиях приняли участие 105 детей в возрасте 7-16 лет из России и Казахстана.
Соревнования проводятся не только для спортивной адаптации, но и социально-психологической. Таким образом, детям хотят помочь ресурсы для самореализации, укрепить уже имеющиеся связи с родными и завести новые знакомства. Кроме этого, на площадке пройдут творческие мастер-классы по созданию поделок и сувениров, уроки по азам робототехники и различные игры.
Состязания начнутся с праздничной церемонии, а завершатся награждением победителей и вручением памятных призов всем участникам. В финале детей ждёт дискотека.
Узнать подробнее и подать заявку можно тут.
Соревнования пройдут на базе Дворца спорта (Верхняя Пышма, улица Орджоникидзе, 15).
Организатор состязаний – благотворительный фонд «Дети России» – объявил об открытии приёма заявок.
Фото: БФ «Дети России»
Детям, которые справились с болезнью, предлагают посостязаться в личном зачёте по пяти видам спорта: лёгкой атлетике, плаванию, стрельбе, шашкам и настольному теннису. Также будут командные состязания: эстафета и стрельба – для тех, кто подаст заявку вместе с братьями и сёстрами.
В прошлом году в соревнованиях приняли участие 105 детей в возрасте 7-16 лет из России и Казахстана.
«В 2024 году проект прошёл впервые. Мы увидели, как важно для детей быть вместе с братьями и сёстрами: вместе пробежать, вместе победить и подняться на пьедестал или просто стать участником и пережить яркие эмоции. Родители, которые всегда приходят или приезжают вместе с детьми, испытывают двойную радость и гордость»,
– поделилась воспоминаниями Юлия Нутенко, директор фонда «Дети России».
Соревнования проводятся не только для спортивной адаптации, но и социально-психологической. Таким образом, детям хотят помочь ресурсы для самореализации, укрепить уже имеющиеся связи с родными и завести новые знакомства. Кроме этого, на площадке пройдут творческие мастер-классы по созданию поделок и сувениров, уроки по азам робототехники и различные игры.
Состязания начнутся с праздничной церемонии, а завершатся награждением победителей и вручением памятных призов всем участникам. В финале детей ждёт дискотека.
Фото: БФ «Дети России»
Узнать подробнее и подать заявку можно тут.
Соревнования пройдут на базе Дворца спорта (Верхняя Пышма, улица Орджоникидзе, 15).
Фото: БФ «Дети России»
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