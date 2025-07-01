В сентябре в Верхней Пышме проведут соревнования для детей, победивших онкологию

Фото: БФ «Дети России»

– поделилась воспоминаниями Юлия Нутенко, директор фонда «Дети России».

«В 2024 году проект прошёл впервые. Мы увидели, как важно для детей быть вместе с братьями и сёстрами: вместе пробежать, вместе победить и подняться на пьедестал или просто стать участником и пережить яркие эмоции. Родители, которые всегда приходят или приезжают вместе с детьми, испытывают двойную радость и гордость»,