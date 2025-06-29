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50 миллионов рублей направил Паслер на проведение чемпионата России по боксу в Екатеринбурге
Фото: Вечерние ведомости
Временно исполняющий обязанности губернатора Денис Паслер направил 50 миллионов рублей на проведение в Екатеринбурге чемпионата России по боксу, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
По мнению Паслера, регион заслуживает того, чтобы стать площадкой для проведения соревнований.
Чемпионат хотят провести во Дворце игровых видов спорта с 15 по 23 августа. Ожидается, что в соревнованиях примут участие порядка 300 лучших спортсменов из более чем 60 регионов России.
По мнению Паслера, регион заслуживает того, чтобы стать площадкой для проведения соревнований.
«Сегодня в Свердловской области для занятий этим видом спорта создана вся необходимая инфраструктура. Боксом занимаются более 12 тысяч человек, и это число продолжает расти»,
– приводят слова Дениса Паслера в ДИПе.
Чемпионат хотят провести во Дворце игровых видов спорта с 15 по 23 августа. Ожидается, что в соревнованиях примут участие порядка 300 лучших спортсменов из более чем 60 регионов России.
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