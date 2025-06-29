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Легкоатлеты из екатеринбургской школы «Юность» завоевали золото
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Легкоатлеты из екатеринбургской школы олимпийского резерва «Юность» принесли уральской столице и Свердловской области четыре золотых медали, выступив на юниорском Первенстве России «U20» и Всероссийских соревнованиях по лёгкой атлетике «U23».
Состязания проходили с 27 по 29 июня на стадионе «Калининец» в Екатеринбурге. О результатах [url=-]сообщают[/url] на городском портале.
На Первенствах золото получил Егор Келин, показавший лучший результат в спринте на 110 метров с барьерами среди юниоров до 20 лет и выполнив норматив Мастера спорта. Также он получил серебро за второе место в эстафете 4 по 100 метров.
На Всероссийских соревнованиях высокие результаты продемонстрировали: Даниил Хворов – золото в забеге на 400 метров с барьерами; Семён Лубский – золото в барьерном спринте на 110 метров; Оксана Янкина – золото в дистанции на 3 километра и серебро в забеге на 1,5 километра; Виктория Семенович – бронза в забеге на 100 метрах с барьерами.
Состязания проходили с 27 по 29 июня на стадионе «Калининец» в Екатеринбурге. О результатах [url=-]сообщают[/url] на городском портале.
На Первенствах золото получил Егор Келин, показавший лучший результат в спринте на 110 метров с барьерами среди юниоров до 20 лет и выполнив норматив Мастера спорта. Также он получил серебро за второе место в эстафете 4 по 100 метров.
На Всероссийских соревнованиях высокие результаты продемонстрировали: Даниил Хворов – золото в забеге на 400 метров с барьерами; Семён Лубский – золото в барьерном спринте на 110 метров; Оксана Янкина – золото в дистанции на 3 километра и серебро в забеге на 1,5 километра; Виктория Семенович – бронза в забеге на 100 метрах с барьерами.
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