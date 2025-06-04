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Команды УГМК выиграли женский и мужской чемпионаты федерации настольного тенниса России
Фото: КНТ «УГМК»
Женская и мужская команды Клуба настольного тенниса УГМК стали победителями плей-офф турнира, который прошёл во Дворце спорта в Верхней Пышме с 4 по 8 июня.
Как сообщили Вечерним ведомостям представители клуба, женская команда подтвердила статус лидера чемпионата и завершила сезон-2024/25 на первом месте, показав 100-процентный результат. В финальном матче спортсменки нанесли поражение соперницам из архангельской «Родины-ФНТ АО» со счётом 3:1.
Матч между мужскими командами «УГМК» и «Факел-Газпром» из Оренбурга также завершился со счётом 3:1. Два очка принёс Чжоу Цихао, ещё в одном матче Никита Артеменко переиграл китайского легионера «Факела» Хао Шуая.
По словам главного тренера Клуба настольного тенниса УГМК Татьяны Кутергиной, у них очень сильная женская команда, и в победе девушек она не сомневалась.
Отмечается, что бронзовые медали турнира также выиграли теннисисты мужской команды «УГМК-Элем». В матче за третье место они одержали победу над «МГФСО-Москва» со счётом 3:1.
Как сообщили Вечерним ведомостям представители клуба, женская команда подтвердила статус лидера чемпионата и завершила сезон-2024/25 на первом месте, показав 100-процентный результат. В финальном матче спортсменки нанесли поражение соперницам из архангельской «Родины-ФНТ АО» со счётом 3:1.
Фото: КНТ «УГМК»
«Как всегда, была неудержима лидер КНТ "УГМК" Сунь Минян, с которой уже второй сезон никто не может справиться. А самой напряженной оказалась встреча Элизабет Абраамян и Влады Ворониной. В пяти партиях победу одержала спортсменка верхнепышминского клуба»,
– рассказали в клубе.
Матч между мужскими командами «УГМК» и «Факел-Газпром» из Оренбурга также завершился со счётом 3:1. Два очка принёс Чжоу Цихао, ещё в одном матче Никита Артеменко переиграл китайского легионера «Факела» Хао Шуая.
Фото: КНТ «УГМК»
По словам главного тренера Клуба настольного тенниса УГМК Татьяны Кутергиной, у них очень сильная женская команда, и в победе девушек она не сомневалась.
«Все девушки – бойцы. Когда в коллективе Сунь Минян и Элизабет Абраамян, кажется, что невозможно проиграть, они очень надежные. А за парней я особенно рада. Я оценивала их шансы 30 на 70, а они сотворили настоящее чудо на глазах своих болельщиков»,
– прокомментировала Татьяна Кутергина.
Отмечается, что бронзовые медали турнира также выиграли теннисисты мужской команды «УГМК-Элем». В матче за третье место они одержали победу над «МГФСО-Москва» со счётом 3:1.
Фото: КНТ «УГМК»
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