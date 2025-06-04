174 спортсменов из УрФО встретились на чемпионате дзюдо в Екатеринбурге





– сказал Алексей Свалов. «На сегодняшнем Чемпионате собрались сильнейшие спортсмены Уральского Федерального округа, поэтому мы видим по-настоящему красивую и напряженную борьбу. Уверен, что на Чемпионате России по дзюдо, который пройдет в октябре во Дворце Дзюдо Екатеринбурга, команда УрФО покажет высокие результаты»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге завершился чемпионат Уральского федерального округа по дзюдо среди мужчин и женщин. На татами встретились 174 спортсмена из Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого федеральных округов.Приветствовали участников чемпионата заместитель министра по физической культуре и спорта Свердловской области Константин Деев, директор коллегии судей Федерации Дзюдо России Евгений Кулдин и координатор проекта «Выбор сильных» в регионе Алексей Свалов, пожелавшие спортсменам побед.Свалов также поблагодарил Федерацию Дзюдо Свердловской области за организацию соревнований, и выразил уверенность, что спортсмены, которые будут представлял Урал на чемпионате России добьются успехов.