В Верхней Пышме стартовал первый окружной чемпионат по пляжному самбо





– пожелал Шухрат Махмудов. «Поздравляю вас с открытием Чемпионата по пляжному самбо. Сегодня историческое событие. Желаю вам получить путевку на Чемпионат России, вернуться оттуда с победой и представлять наш округ на Чемпионате Мира, который пройдёт в Сингапуре!»,





– сказал Свалов. «В рамках проекта "Выбор сильных" совместно с Федерацией самбо Свердловской области, правительством региона и Министерством физической культуры и спорта создаются все условия, чтобы самбо стало по-настоящему массовым видом спорта. Хочу поблагодарить участников соревнований, которые приехали в Верхнюю Пышму со всего Уральского федерального округа. Желаю вам результативных схваток без травм»,





– сказал Зобнин. «Более 11,5 тысяч спортсменов профессионально занимаются национальной борьбой, в регионе реализуются федеральные проекты "Самбо в школу!" и "Самбо в ГТО". Ежегодно проводятся официальные соревнования по пляжному самбо, а спортсмены добиваются новых спортивных разрядов. Сегодняшний день – не исключение»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Верхней Пышме дали старт чемпионату Уральского федерального округа по пляжному самбо. На соревнования приехали около 100 спортсменов из Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областей и Ханты-Мансийского автономного округа.Президент Федерации самбо Свердловской области Шухрат Махмудов назвал это историческим событием, отметив, что окружные соревнования по этому виду спорта в России проводятся впервые, и пожелал участникам возглавить округ на Чемпионате МираКоординатор проекта «Выбор сильных» в Свердловской области Алексей Свалов также отметил большой вклад региональной Федерации самбо в развитие национального вида спорта и выразил благодарность участникам чемпионата.Турниры по пляжному самбо различного уровня проводятся в Свердловской области с 2021 года. В Нижнем Тагиле турниры на песке, посвященные Дню города, стали частью ежегодной традиции, а Верхняя Пышма в 2024 году стала основной площадкой для всероссийских соревнований по пляжному самбо.По мнению начальника отдела учебно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области Якова Зобнина, самбо в Свердловской области развивается очень быстро.