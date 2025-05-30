Возрастное ограничение 18+

В Верхней Пышме стартовал первый окружной чемпионат по пляжному самбо

11.19 Среда, 4 июня 2025
Фото предоставлено организаторами
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Верхней Пышме дали старт чемпионату Уральского федерального округа по пляжному самбо. На соревнования приехали около 100 спортсменов из Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областей и Ханты-Мансийского автономного округа.

Президент Федерации самбо Свердловской области Шухрат Махмудов назвал это историческим событием, отметив, что окружные соревнования по этому виду спорта в России проводятся впервые, и пожелал участникам возглавить округ на Чемпионате Мира

«Поздравляю вас с открытием Чемпионата по пляжному самбо. Сегодня историческое событие. Желаю вам получить путевку на Чемпионат России, вернуться оттуда с победой и представлять наш округ на Чемпионате Мира, который пройдёт в Сингапуре!»,

– пожелал Шухрат Махмудов.


Координатор проекта «Выбор сильных» в Свердловской области Алексей Свалов также отметил большой вклад региональной Федерации самбо в развитие национального вида спорта и выразил благодарность участникам чемпионата.

«В рамках проекта "Выбор сильных" совместно с Федерацией самбо Свердловской области, правительством региона и Министерством физической культуры и спорта создаются все условия, чтобы самбо стало по-настоящему массовым видом спорта. Хочу поблагодарить участников соревнований, которые приехали в Верхнюю Пышму со всего Уральского федерального округа. Желаю вам результативных схваток без травм»,

– сказал Свалов.


Турниры по пляжному самбо различного уровня проводятся в Свердловской области с 2021 года. В Нижнем Тагиле турниры на песке, посвященные Дню города, стали частью ежегодной традиции, а Верхняя Пышма в 2024 году стала основной площадкой для всероссийских соревнований по пляжному самбо.

По мнению начальника отдела учебно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области Якова Зобнина, самбо в Свердловской области развивается очень быстро.

«Более 11,5 тысяч спортсменов профессионально занимаются национальной борьбой, в регионе реализуются федеральные проекты "Самбо в школу!" и "Самбо в ГТО". Ежегодно проводятся официальные соревнования по пляжному самбо, а спортсмены добиваются новых спортивных разрядов. Сегодняшний день – не исключение»,

– сказал Зобнин.




Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Верхней Пышме завершились первые межрегиональные тренировочные сборы по самбо
30 мая 2025
В Верхней Пышме с опережением графика идёт реконструкция школы №22
26 мая 2025
Студенты Техуниверситета УГМК вернулись с инженерного чемпионата CASE-IN с победой
04 июня 2025
Человек пострадал при пожаре в Верхней Пышме
01 июня 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Присяжных лишили чувств. В Екатеринбурге третий состав коллегии рассматривает нашумевшее дело об убийстве

Как изменился процесс после двух единогласных оправданий
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
11:49 Площадь действующих лесных пожаров в Свердловской области достигла 140 гектаров
11:37 Матери, бросившей на скамейке новорождённого сына в Нижнем Тагиле, вынесли приговор
11:19 В Верхней Пышме стартовал первый окружной чемпионат по пляжному самбо
11:11 Из-за повара нелегала в Екатеринбурге на две недели закрыли кафе «София»
10:14 В УГИБДД прокомментировали гибель лосёнка в Екатеринбурге
09:50 Студенты Техуниверситета УГМК вернулись с инженерного чемпионата CASE-IN с победой
09:31 В Берёзовском ищут 19-летнюю девушку в серой кофте
09:30 Свидетель по громкому делу об убийстве обратился в СК с заявлением о том, что его вынуждали дать ложные показания
21:09 Сад Нурова зовёт поогородничать в историческом центре Екатеринбурга
20:23 В Екатеринбурге начинается судебный процесс по делу предполагаемого «смотрящего»
20:04 История медной металлургии станет темой лекции в Екатеринбурге
19:42 В Ревде мужчина получил почти 10 лет колонии за попытку взрыва многоквартирного дома
19:10 Уралуправтодор отчитался о половинной готовности обхода Богдановича на трассе P-351
18:42 День рождения Пушкина отметят в Литературном квартале Екатеринбурга
18:17 Жителю Первоуральска, жестоко убившему двухлетнюю девочку, изменили приговор
18:15 Шестилетняя Оливка из Асбеста ищет дом
17:45 Три десятка свердловских пожаров затмило ЧП на полигоне ТБО «Северный»
17:11 В Париже на 96-м году жизни скончалась правнучка основателя Екатеринбурга Татищева
17:11 Пиарщика Ширшикова вместо направления на протезирование этапировали в колонию для силовиков в Нижний Тагил
16:58 Экс-министр ЖКХ Свердловской области останется в СИЗО до 17 июля
15:54 Лишённой прав матери шестерых детей и оставившей седьмого умирать на морозе тагильчанке дали два года колонии
15:22 «Верхнепышминский трамвай» показал рекордный рост популярности среди жителей
14:16 Пикет против мусорного полигона прошёл у резиденции свердловского губернатора
21:29 Суд отменил приказ свердловских чиновников, сокративший предмет охраны места захоронения Николая II
20:54 Лобовое столкновение на трассе Екатеринбург–Шадринск–Курган унесло жизнь водителя ВАЗа
20:30 Пожар на полигоне ТБО «Северный» оказался вдвое больше изначально объявленного
Все новости Свердловской области
17:58 Молодых инженеров приглашают на технологический форум в Томске
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
16:26 Представители рынка рассказали о преимуществе динамических рекламных блоков
16:01 Уфимка помогла бывшему, который ее регулярно бил, спрятать расчлененное тело нового приятеля
12:04 Байден в прощальной речи заявил, что власть президента не должна быть безграничной
11:01 В Воронежской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
10:24 Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
18:01 Предпринимателям расскажут, как развивать дело в онлайн и правильно формировать цену
16:47 СМИ сообщают о стрельбе в рязанской школе
15:23 В киберполиции назвали «стоп-слова», которые указывают на телефонных мошенников
13:54 В Пермском крае обнаружили улицы Курта Кобейна и Джона Леннона
Все новости России и мира
11:49 Площадь действующих лесных пожаров в Свердловской области достигла 140 гектаров
11:37 Матери, бросившей на скамейке новорождённого сына в Нижнем Тагиле, вынесли приговор
11:19 В Верхней Пышме стартовал первый окружной чемпионат по пляжному самбо
11:11 Из-за повара нелегала в Екатеринбурге на две недели закрыли кафе «София»
10:14 В УГИБДД прокомментировали гибель лосёнка в Екатеринбурге
09:50 Студенты Техуниверситета УГМК вернулись с инженерного чемпионата CASE-IN с победой
09:31 В Берёзовском ищут 19-летнюю девушку в серой кофте
09:30 Свидетель по громкому делу об убийстве обратился в СК с заявлением о том, что его вынуждали дать ложные показания
21:09 Сад Нурова зовёт поогородничать в историческом центре Екатеринбурга
20:23 В Екатеринбурге начинается судебный процесс по делу предполагаемого «смотрящего»
20:04 История медной металлургии станет темой лекции в Екатеринбурге
19:42 В Ревде мужчина получил почти 10 лет колонии за попытку взрыва многоквартирного дома
19:10 Уралуправтодор отчитался о половинной готовности обхода Богдановича на трассе P-351
18:42 День рождения Пушкина отметят в Литературном квартале Екатеринбурга
18:17 Жителю Первоуральска, жестоко убившему двухлетнюю девочку, изменили приговор
18:15 Шестилетняя Оливка из Асбеста ищет дом
17:45 Три десятка свердловских пожаров затмило ЧП на полигоне ТБО «Северный»
17:11 В Париже на 96-м году жизни скончалась правнучка основателя Екатеринбурга Татищева
17:11 Пиарщика Ширшикова вместо направления на протезирование этапировали в колонию для силовиков в Нижний Тагил
16:58 Экс-министр ЖКХ Свердловской области останется в СИЗО до 17 июля
15:54 Лишённой прав матери шестерых детей и оставившей седьмого умирать на морозе тагильчанке дали два года колонии
15:22 «Верхнепышминский трамвай» показал рекордный рост популярности среди жителей
14:16 Пикет против мусорного полигона прошёл у резиденции свердловского губернатора
21:29 Суд отменил приказ свердловских чиновников, сокративший предмет охраны места захоронения Николая II
20:54 Лобовое столкновение на трассе Екатеринбург–Шадринск–Курган унесло жизнь водителя ВАЗа
20:30 Пожар на полигоне ТБО «Северный» оказался вдвое больше изначально объявленного
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK