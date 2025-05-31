В выходные в Верхней Пышме провели благотворительный забег

Фото предоставлено организаторами





– отметила Юлия Нутенко, директор Благотворительного фонда «Дети России». «Есть гости, у которых в коллекции уже четвёртая памятная медаль с мероприятия. Это добрая традиция, которая стала частью семейных и личных историй. Это ежегодная встреча, которая отзывается теплом в сердце. "БлагоБег" стал не только спортивным праздником. Это ещё и отличная демонстрация отзывчивости и неравнодушия. Ведь каждый год участники поддерживают наших подопечных»,

Фото предоставлено организаторами





– рассказали организаторы. «В ходе мероприятия было собрано 286 000 рублей на оплату лечения для Ульяны и специализированного кресла-коляски для Полины»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В минувшую субботу, 31 мая, в Верхней Пышме провели благотворительный забег «БлагоБег», приуроченный ко Дню защиты детей. Мероприятие состоялось в четвёртый раз. Организатором традиционно выступил благотворительный фонд «Дети России».Забег проводился сразу в пяти регионах России. Кроме как в Свердловской области, «БлагоБег» состоялся в Курганской, Оренбургской областях, республиках Башкортостан и Карачаево-Черкессия – в акции приняло участие более 1500 человек.В Верхней Пышме забег проводили на площадке Музейного комплекса военной и гражданской техники. Можно было выбрать одну из трёх дистанций: 350 метров – детский забег; 1 200 и 3 600 метров – для взрослых.Юные бегуны получили памятные сувениры с символикой фонда, выпущенные специально для мероприятия. Также всем участникам вручили медали.Кроме забега, на мероприятии проводились мастер-классы и спортивные конкурсы, а для гостей постарше – лотерея.Все собранные средства были направлены подопечным фонда. В этом году силами участников «БлагоБега» удалось помочь Ульяне Морозовой, малышке с редкой генетической поломкой и Полине Акентьевой, страдающей детским церебральным параличом.