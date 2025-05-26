В Верхней Пышме завершились первые межрегиональные тренировочные сборы по самбо

«Здесь созданы все условия для занятия национальной борьбой. Вместе с руководством школы мы проводим развлекательные, спортивные и просветительские мероприятия, посвящённые нашему национальному виду спорта», — отметил Свалов

«Участники тренировочных сборов проделали большую работу, активно участвуя в мастер-классах. Уверен, полученные знания помогут им продемонстрировать всю красоту и мощь нашего вида спорта на соревнованиях различного уровня», — подвел итоги исполнительный директор Федерации самбо Свердловской области Леонид Путинцев.

Алиса Левина © Вечерние ведомости

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В Верхней Пышме прошли первые межрегиональные тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям в рамках проекта «Самбо в школу!». Участие в образовательном мероприятии приняли команды из пяти регионов: Верхней Пышмы, Екатеринбурга, Невьянска, Тюмени и Перми.Площадкой для проведения сборов стала школа №25 Верхней Пышмы — один из флагманов проекта «Самбо в школу!». По словам координатора проекта «Выбор сильных» в Свердловской области, депутата регионального парламента Алексея Свалова, образовательное учреждение создало идеальные условия для развития национальной борьбы.Юные спортсмены, которые поборются за право представлять свои регионы на всероссийских соревнованиях, прошли насыщенную программу подготовки. В рамках сборов были организованы мастер-классы по дисциплинам «Демо-самбо» и «Самбо в ГТО», практикум по психологической подготовке к соревнованиям, а также интеллектуальная викторина «Квиз самбо».Семинар для педагогов и тренеров провел главный судья всероссийских проектов «Самбо в школу!» и «Студенческой лиги самбо» Илья Барабанов. Специалист детально разобрал с участниками типичные ошибки при выполнении нормативов самбо в ГТО, которые могут привести к потере баллов на всероссийских соревнованиях.Помимо спортивной подготовки, участники сборов посетили Дворец самбо и единоборств Верхней Пышмы — кузницу чемпионов мира по самбо. Особым событием стала экскурсия по Музейному комплексу Верхней Пышмы в компании титулованных спортсменов.Чемпионы мира по самбо Ваграм Саргсян и Рамед Гукев познакомили ребят с уникальной коллекцией экспонатов — от советских танков Т-34 до сверхзвуковых истребителей 1970-80-х годов, железнодорожной экспозицией 1930-40-х годов и самым масштабным экспонатом коллекции — БелАЗом-75710 грузоподъемностью 450 тонн.Мероприятие организовано школой №25 совместно с Институтом развития образования, Федерацией самбо Свердловской области и региональным Общественным советом проекта «Выбор сильных».