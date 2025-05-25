Команда юных гимнасток из Екатеринбурга взяла золото на Всероссийских соревнованиях





– рассказали в администрации. «Победу в групповом многоборье одержали Евгения Асташева, Анна Пивоварова, Арина Нагимова, Татьяна Рычкова и Софья Пушкарева. Екатеринбурженки обошли сильнейших соперниц из Москвы, Томска и Алтайского края»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Воспитанницы Центра художественной и эстетической гимнастики (ЦХиЭГ) Екатеринбурга завоевала золото на Всероссийских соревнованиях «Весенний кубок – 2025», которые проходили в Красноярске.Как рассказали в мэрии, юные гимнастки, 2011 годов рождения, стали первыми по программе кандидатов в мастера спорта.Программу для девочек ставила главный тренер сборной России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева.