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Команда юных гимнасток из Екатеринбурга взяла золото на Всероссийских соревнованиях
Фото: Центр ХиЭГ / t.me/centrehieg
Воспитанницы Центра художественной и эстетической гимнастики (ЦХиЭГ) Екатеринбурга завоевала золото на Всероссийских соревнованиях «Весенний кубок – 2025», которые проходили в Красноярске.
Как рассказали в мэрии, юные гимнастки, 2011 годов рождения, стали первыми по программе кандидатов в мастера спорта.
Программу для девочек ставила главный тренер сборной России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева.
Как рассказали в мэрии, юные гимнастки, 2011 годов рождения, стали первыми по программе кандидатов в мастера спорта.
«Победу в групповом многоборье одержали Евгения Асташева, Анна Пивоварова, Арина Нагимова, Татьяна Рычкова и Софья Пушкарева. Екатеринбурженки обошли сильнейших соперниц из Москвы, Томска и Алтайского края»,
– рассказали в администрации.
Программу для девочек ставила главный тренер сборной России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева.
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