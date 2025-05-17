В Екатеринбурге баскетболисты из УрФУ получили титул сильнейшей студенческой команды страны

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Мужская команда Уральского федерального университета одержала победу в суперфинале чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола. В решающем матче команда «УрФУ РМК» обыграла соперников из Санкт-Петербурга и завоевала титул сильнейшей студенческой команды страны. Об этом сообщает информационный портал Свердловской области.Финальные игры прошли в Екатеринбурге с 23 по 24 мая на паркете Дворца игровых видов спорта. За чемпионство боролись по четыре мужских и женских коллектива из университетов со всей страны. Свердловскую область в турнире представляли две команды УрФУ.Мужская сборная «УрФУ РМК» вновь стала чемпионом и завершила сезон без единого поражения. Женская команда «УрФУ Сима-Ленд» остановилась в шаге от пьедестала и заняла четвёртое место.