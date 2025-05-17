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В Екатеринбурге баскетболисты из УрФУ получили титул сильнейшей студенческой команды страны

17.24 Воскресенье, 25 мая 2025
Фото: ВК сообщество «АСБ, Ассоциация студенческого баскетбола» | vk.com/asbasket
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Мужская команда Уральского федерального университета одержала победу в суперфинале чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола. В решающем матче команда «УрФУ РМК» обыграла соперников из Санкт-Петербурга и завоевала титул сильнейшей студенческой команды страны. Об этом сообщает информационный портал Свердловской области.

Финальные игры прошли в Екатеринбурге с 23 по 24 мая на паркете Дворца игровых видов спорта. За чемпионство боролись по четыре мужских и женских коллектива из университетов со всей страны. Свердловскую область в турнире представляли две команды УрФУ.

Мужская сборная «УрФУ РМК» вновь стала чемпионом и завершила сезон без единого поражения. Женская команда «УрФУ Сима-Ленд» остановилась в шаге от пьедестала и заняла четвёртое место.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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17:24 В Екатеринбурге баскетболисты из УрФУ получили титул сильнейшей студенческой команды страны
16:26 В Екатеринбурге силовики пришли на «Вечер писем политзаключённым» в офисе партии «Яблоко»
15:54 Во дворе Верхней Пышмы подросток ранил одноклассника ножом — прокуратура начала проверку
13:49 В Берёзовском водителю, сбившему 4-летнюю девочку, запретили садиться за руль
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11:20 Более 243 тысяч екатеринбуржцев проголосовали за парк для благоустройства — лидирует Основинский
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18:23 В Екатеринбурге курьер на электровелосипеде сбил ребёнка: СК поручил возбудить уголовное дело
17:01 Суд оставил под стражей обвиняемого в убийстве семьи в новогоднюю ночь в Каменске-Уральском 32 года назад
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12:46 В Махнево спасён ребёнок, снесённый течением: МЧС Свердловской области сообщает о 14 пожарах за сутки
12:23 Жителя Красноуральска будут судить за ложные звонки о террористических актах
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20:50 Судью-взяточника Тавдинский районный суд на свободу не отпустил
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