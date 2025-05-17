Из-за «ЗаБега» 24 мая в Екатеринбурге изменится схема движения четырёх автобусов

Маршрут № 56 «7 Ключей (Тагильский подход) – Новокольцовский микрорайон»

Автобус № 65 «Железнодорожный вокзал – аэропорт Кольцово – станция Кольцово»

Автобус № 66 «Метро Ботаническая – аэропорт Кольцово – станция Кольцово»

Автобус № 44

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В субботу, 24 мая, в Екатеринбурге пройдёт Всероссийский полумарафон «ЗаБег», в связи с чем в Новокольцовском микрорайоне планируются перекрытия.Ограничения скажутся на схеме движения четырёх автобусных маршрутов, сообщили в мэрии.Таким образом 24 мая с 07.00 до 14.30:Кроме этого, напомним, что ради подготовки к забегу с 10.00 22 мая до 00.01 25 мая закроют движение по чётной стороне Экспо-бульвара, от улицы Универсиады до 100-летия Уральского университета. Нечётная сторона улицы останется открытой.