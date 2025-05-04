В Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга перекроют несколько улиц ради «ЗаБега».

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге на следующей неделе перекроют несколько улиц в Новокольцовском микрорайоне. Всё ради полумарафона «ЗаБег».Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе городской администрации, первое перекрытие произойдёт на четной стороне Экспо-бульвара, от улицы Универсиады до улицы 100-летия Уральского университета. В этом месте движение будет закрыто с 10.00 22 мая до 00.01 25 мая. Нечетная сторона при этом будет открыта.Остальные перекрытие ожидаются в день забега, то есть 24 мая. В этот день с 07.00 до 14.30 будут закрыты: