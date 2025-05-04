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В Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга перекроют несколько улиц ради «ЗаБега».
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на следующей неделе перекроют несколько улиц в Новокольцовском микрорайоне. Всё ради полумарафона «ЗаБег».
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе городской администрации, первое перекрытие произойдёт на четной стороне Экспо-бульвара, от улицы Универсиады до улицы 100-летия Уральского университета. В этом месте движение будет закрыто с 10.00 22 мая до 00.01 25 мая. Нечетная сторона при этом будет открыта.
Остальные перекрытие ожидаются в день забега, то есть 24 мая. В этот день с 07.00 до 14.30 будут закрыты:
– Экспо-бульвар (от Кольцовского тракта до Новосинарского бульвара);
– улица Универсиады (от Экспо-бульвара до Новосинарского);
– Новосинарский бульвар (от Универсиады до Варшавской);
– улица 100-летия Уральского университета (от Экспо-бульвара до Новосинарского).
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе городской администрации, первое перекрытие произойдёт на четной стороне Экспо-бульвара, от улицы Универсиады до улицы 100-летия Уральского университета. В этом месте движение будет закрыто с 10.00 22 мая до 00.01 25 мая. Нечетная сторона при этом будет открыта.
Остальные перекрытие ожидаются в день забега, то есть 24 мая. В этот день с 07.00 до 14.30 будут закрыты:
– Экспо-бульвар (от Кольцовского тракта до Новосинарского бульвара);
– улица Универсиады (от Экспо-бульвара до Новосинарского);
– Новосинарский бульвар (от Универсиады до Варшавской);
– улица 100-летия Уральского университета (от Экспо-бульвара до Новосинарского).
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