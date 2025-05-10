В Екатеринбурге 18 мая пройдёт традиционная «Майская прогулка»

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В воскресенье, 18 мая, в Екатеринбурге состоится «Майская прогулка» — ежегодное городское мероприятие для любителей пеших маршрутов. Как сообщила мэрия города, старт и финиш всех дистанций будут организованы на стадионе Уральского федерального университета по адресу: улица Мира, 29.Принять участие в прогулке можно будет с 7:00 до 13:00, а завершить маршрут — не позднее 21:00. Участникам предложено четыре варианта дистанций разной протяжённости: «Классика» (50 км), «В Новокольцовский» (33 км), «Шарташская кругосветка» (17 км) и «Городская дистанция» (14 км).Организаторы подготовили не только маршруты, но и дополнительные активности. В этом году можно будет сдать нормы ГТО по туризму и поучаствовать в посадке леса.Первая «Майская прогулка» состоялась в 1984 году и с тех пор проводится ежегодно в третье воскресенье мая. В прошлом году к мероприятию присоединились более 13 тысяч человек. Самой старшей участнице было 81 год, а самому младшему — менее года.