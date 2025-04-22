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В преддверии 80-летия Победы для юных самбистов провели «Урок мужества» в Верхней Пышме
Фото предоставлено Алексеем Сваловым
В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне для юных самбистов Свердловской области провели памятное мероприятие – «Урок мужества», на которых детям рассказали о роли спорта в духовном развитии человека через призму истории и подвигах советских спортсменов.
Урок прошёл в Верхней Пышме, а его слушателями стали местные ребята и юные спортсмены из Екатеринбурга и Сысерти.
Организаторами выступили Федерация самбо Свердловской области, региональный Общественный совет проекта «Выбор сильных» и Спортивная школа Единоборств.
Сначала юным спортсменам провёл экскурсию по Дворцу самбо директор спортивной школы и двукратный чемпион мира Тимур Галлямов. Именно он заговорил с ребятами об основных этапах развития этого вида спорта в регионе и его роли в воспитании сильных духом людей. Затем с напутствием к детям ещё один двукратный чемпион мира – Станислав Скрябин.
Исполнительный директор Федерации самбо Свердловской области Леонид Путинцев, также выступавший перед ребятами, рассказал о вкладе советских самбистов в Победу.
Закрепить услышанное участники смогли во время экскурсии в Музей военной техники, организованной координатором проекта «Выбор сильных» Алексеем Сваловым.
В музее юные самбисты узнали о ключевых сражениях, жизни в военные годы и героизме земляков.
Урок прошёл в Верхней Пышме, а его слушателями стали местные ребята и юные спортсмены из Екатеринбурга и Сысерти.
Организаторами выступили Федерация самбо Свердловской области, региональный Общественный совет проекта «Выбор сильных» и Спортивная школа Единоборств.
Сначала юным спортсменам провёл экскурсию по Дворцу самбо директор спортивной школы и двукратный чемпион мира Тимур Галлямов. Именно он заговорил с ребятами об основных этапах развития этого вида спорта в регионе и его роли в воспитании сильных духом людей. Затем с напутствием к детям ещё один двукратный чемпион мира – Станислав Скрябин.
«У поколения, которое не чтит прошлое, нет будущего»,
– подчеркнул он, призывая ребят хранить память о подвигах предков.
Исполнительный директор Федерации самбо Свердловской области Леонид Путинцев, также выступавший перед ребятами, рассказал о вкладе советских самбистов в Победу.
«Наша задача – передать новым поколениям правду о войне, о мужестве тех, кто подарил нам мир»,
– отметил он.
Фото предоставлено Алексеем Сваловым
Закрепить услышанное участники смогли во время экскурсии в Музей военной техники, организованной координатором проекта «Выбор сильных» Алексеем Сваловым.
«День Победы – один из главных праздников для нашей страны. Важно всегда помнить и гордиться подвигом нашего народа. В честь 80-й годовщины Победы в рамках "Урока мужества" мы с общественным советом проекта "Выбор сильных" приняли решение организовать экскурсии в Музейный комплекс Верхней Пышмы для участников направления “Самбо в школу”»,
– подытожил Алексей Свалов.
В музее юные самбисты узнали о ключевых сражениях, жизни в военные годы и героизме земляков.
Фото предоставлено Алексеем Сваловым
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