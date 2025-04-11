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«УГМК-арена» победила в номинации «Ледовый дворец – открытие» премии Sport Facilities
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
«УГМК-арена», ставшая домом для ХК «Автомобилист» и БК «УГМК», победила в номинации «Ледовый дворец – открытие» ежегодной премии журнала Sport Facilities. Награждение состоялось в министерстве спорта РФ.
Эта премия стала первой для нового спортивного сооружения, ставшего самым большим крытым спортивным объектом на Урале.
Вручение престижной премии прошло 16 апреля. Sport Facilities проводит её в 12-й раз. Впервые она была учреждена журналом в 2014 году. Её цель – объединить спортивную отрасль путём поощрения активных и заслуженных участников.
Напомним, что открытие «УГМК-арены» состоялось 10 марта. Ледовый дворец способен принимать 12 500 гостей при проведении спортивных соревнований и 15 000 человек во время концертов.
Эта премия стала первой для нового спортивного сооружения, ставшего самым большим крытым спортивным объектом на Урале.
Вручение престижной премии прошло 16 апреля. Sport Facilities проводит её в 12-й раз. Впервые она была учреждена журналом в 2014 году. Её цель – объединить спортивную отрасль путём поощрения активных и заслуженных участников.
Напомним, что открытие «УГМК-арены» состоялось 10 марта. Ледовый дворец способен принимать 12 500 гостей при проведении спортивных соревнований и 15 000 человек во время концертов.
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