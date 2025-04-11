«УГМК-арена» победила в номинации «Ледовый дворец – открытие» премии Sport Facilities

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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«УГМК-арена», ставшая домом для ХК «Автомобилист» и БК «УГМК», победила в номинации «Ледовый дворец – открытие» ежегодной премии журнала Sport Facilities. Награждение состоялось в министерстве спорта РФ.Эта премия стала первой для нового спортивного сооружения, ставшего самым большим крытым спортивным объектом на Урале.Вручение престижной премии прошло 16 апреля. Sport Facilities проводит её в 12-й раз. Впервые она была учреждена журналом в 2014 году. Её цель – объединить спортивную отрасль путём поощрения активных и заслуженных участников.Напомним, что открытие «УГМК-арены» состоялось 10 марта. Ледовый дворец способен принимать 12 500 гостей при проведении спортивных соревнований и 15 000 человек во время концертов.