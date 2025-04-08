Екатеринбуржцев зовут спортивно ориентироваться в Калиновском лесу

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В ближайшее воскресенье, 20 апреля, в Екатеринбурге состоятся очередные старты по спортивному ориентированию — «Прост-О-Старт №14». Площадкой для состязаний станет Калиновский лесопарк.Соревнования под открытым небом традиционно пройдут в формате свободного старта: каждый желающий сможет выйти на дистанцию в любое момент временного промежутка с 11.00 до 12.00. При этом организаторы просят ориентировщиков завершить прохождение трассы к 13.20 — именно в это время начнется демонтаж контрольных пунктов.Трасса для спортивного ориентирования спроектирована на достаточно равнинной местности. Карта подготовлена в масштабе 1:5000 и будет раздаваться участникам на листах формата А4. В оформлении использованы классические лесные знаки. Легенды нанесены непосредственно на карту, но также будут представлены отдельно на старте. Авторы карты — опытные картографы Александр Дьяков и Дмитрий Попов, работавшие над проектом в 2022–2024 годах.Участникам будут предложены три дистанции: длинная — 3,8 километра, средняя — чуть меньше 3 километров и короткая в полтора километра. Для фиксации прохождения контрольных пунктов применяется система электронной отметки SFR. Спортсменам, не имеющим своих чипов, организаторы предоставят оборудование непосредственно на старте. Старт организован по живой очереди — по мере подхода к стартовой станции. Завершение дистанции осуществляется по последнему контрольному пункту.Местом встречи для участников станет южная часть Калиновского лесопарка, возле начала асфальтовой дороги, ведущей к газораспределительной станции, — поясняет телеграм-канал «O-Ural News».