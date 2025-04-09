Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге хотят провести Чемпионат России по синхронному плаванию
Фото: Фёдор Серков / Екатеринбург.рф
В апреле в столице Урала пройдёт Чемпионат России по синхронному плаванию. Проведение соревнований запланировано во Дворце водных видов спорта с 23 по 26 апреля.
Ожидается, что участие примут более 300 сильнейших пловцов страны. Они будут бороться за 13 комплектов наград.
Ожидается, что участие примут более 300 сильнейших пловцов страны. Они будут бороться за 13 комплектов наград.
«Среди заявленных участников: двукратная чемпионка мира Майя Дорошко, двукратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы Майя Гурбанбердиева, чемпионка Европы Олеся Платонова, чемпионка Европы Татьяна Гайдай, а также четырехкратный чемпион мира Александр Мальцев и многие другие»,
– рассказали в мэрии.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
На три месяца закроют улицу Библиотечную в Екатеринбурге
09 апреля 2025
09 апреля 2025