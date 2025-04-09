В Екатеринбурге хотят провести Чемпионат России по синхронному плаванию





рассказали в мэрии. «Среди заявленных участников: двукратная чемпионка мира Майя Дорошко, двукратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы Майя Гурбанбердиева, чемпионка Европы Олеся Платонова, чемпионка Европы Татьяна Гайдай, а также четырехкратный чемпион мира Александр Мальцев и многие другие»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В апреле в столице Урала пройдёт Чемпионат России по синхронному плаванию. Проведение соревнований запланировано во Дворце водных видов спорта с 23 по 26 апреля.Ожидается, что участие примут более 300 сильнейших пловцов страны. Они будут бороться за 13 комплектов наград.