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В Екатеринбурге прошло первенство Свердловской области по дзюдо
Фото предоставлено организаторами
В минувшее воскресенье, 13 апреля, в Екатеринбурге во Дворце дзюдо прошло первенство Свердловской области среди юношей и девушек до 13 лет.
Организатором выступила областная федерация дзюдо. В соревнованиях приняли участие 344 юных спортсмена, сразившиеся за право представлять регион на первенстве Уральского федерального округа, которое в конце следующей недели – 26 и 27 апреля – в Челябинске.
Как рассказал председатель коллегии судей Свердловской области Олег Долганов, для девушек и юношей это возможность не только попасть на первенства УрФО и России, но и получить бесценный соревновательный опыт.
По словам тренеров, самое тяжёлое для каждого спортсмена – это пройти первую встречу. После неё ребёнок начинает более уверенно чувствовать себя в борьбе.
Похожей позиции придерживается тренер СШОР Далер Шонематов, отметивший высокий уровень подготовки свердловских дзюдоистов.
Координатор проекта «Выбор сильных» в Свердловской области Алексей Свалов уверен, что дзюдо поможет детям и во взрослой жизни, так как формирует характер, и поблагодарил родителей, которые поддерживают стремление детей заниматься этим видом спорта.
Организатором выступила областная федерация дзюдо. В соревнованиях приняли участие 344 юных спортсмена, сразившиеся за право представлять регион на первенстве Уральского федерального округа, которое в конце следующей недели – 26 и 27 апреля – в Челябинске.
Фото предоставлено организаторами
Как рассказал председатель коллегии судей Свердловской области Олег Долганов, для девушек и юношей это возможность не только попасть на первенства УрФО и России, но и получить бесценный соревновательный опыт.
«13 лет – это возраст, когда ребята уже официально получают возможность выступить на областных соревнованиях и отобраться на более серьезные турниры. Это первый старт начинающих дзюдоистов в мире профессионального спорта»,
– отметил Олег Долганов.
По словам тренеров, самое тяжёлое для каждого спортсмена – это пройти первую встречу. После неё ребёнок начинает более уверенно чувствовать себя в борьбе.
«Есть знаменитая фраза одного из самых титулованных борцов вольного стиля Бувайсара Сайтиева: "Выиграл – не задирай нос, проиграл – не вешай нос", с помощью неё мы мотивируем как победителей, так и проигравших»,
– сказал Эльнур Гасанов, тренер-преподаватель отделения дзюдо МБОУ ДОД ДЮСШ «Виктория».
Похожей позиции придерживается тренер СШОР Далер Шонематов, отметивший высокий уровень подготовки свердловских дзюдоистов.
«На первенство региона были отобраны сильнейшие спортсменов. Если бы в соревнованиях приняли участие все желающие и достойные дзюдоисты, число участников выросло бы до тысячи человек. Наша задача с ребятами —идти вперед и добиваться цели. Спортсмены должны пройти этапы от муниципального первенства до всероссийских соревнований, побороть свои страхи. Волнение никуда не денется, но ребята научатся с ним справляться»,
– сказал Далер Шонематов.
Фото предоставлено организаторами
Координатор проекта «Выбор сильных» в Свердловской области Алексей Свалов уверен, что дзюдо поможет детям и во взрослой жизни, так как формирует характер, и поблагодарил родителей, которые поддерживают стремление детей заниматься этим видом спорта.
«То, что вы сейчас делаете для своих детей, уже дает свои результаты. Когда ребята окончат школу и пойдут во взрослую жизнь, та сила и упорство, которые вырабатываются на татами, поможет им с легкостью преодолевать сложности и добиваться всех поставленных целей. Сегодня на татами собрались более 400 спортсменов, и, я уверен: среди них есть как минимум один будущий Олимпийский чемпион»,
– считает Алексей Свалов.
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