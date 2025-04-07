В Екатеринбурге прошло первенство Свердловской области по дзюдо

Фото предоставлено организаторами





– отметил Олег Долганов. «13 лет – это возраст, когда ребята уже официально получают возможность выступить на областных соревнованиях и отобраться на более серьезные турниры. Это первый старт начинающих дзюдоистов в мире профессионального спорта»,





– сказал Эльнур Гасанов, тренер-преподаватель отделения дзюдо МБОУ ДОД ДЮСШ «Виктория». «Есть знаменитая фраза одного из самых титулованных борцов вольного стиля Бувайсара Сайтиева: "Выиграл – не задирай нос, проиграл – не вешай нос", с помощью неё мы мотивируем как победителей, так и проигравших»,





– сказал Далер Шонематов. «На первенство региона были отобраны сильнейшие спортсменов. Если бы в соревнованиях приняли участие все желающие и достойные дзюдоисты, число участников выросло бы до тысячи человек. Наша задача с ребятами —идти вперед и добиваться цели. Спортсмены должны пройти этапы от муниципального первенства до всероссийских соревнований, побороть свои страхи. Волнение никуда не денется, но ребята научатся с ним справляться»,

Фото предоставлено организаторами





– считает Алексей Свалов. «То, что вы сейчас делаете для своих детей, уже дает свои результаты. Когда ребята окончат школу и пойдут во взрослую жизнь, та сила и упорство, которые вырабатываются на татами, поможет им с легкостью преодолевать сложности и добиваться всех поставленных целей. Сегодня на татами собрались более 400 спортсменов, и, я уверен: среди них есть как минимум один будущий Олимпийский чемпион»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В минувшее воскресенье, 13 апреля, в Екатеринбурге во Дворце дзюдо прошло первенство Свердловской области среди юношей и девушек до 13 лет.Организатором выступила областная федерация дзюдо. В соревнованиях приняли участие 344 юных спортсмена, сразившиеся за право представлять регион на первенстве Уральского федерального округа, которое в конце следующей недели – 26 и 27 апреля – в Челябинске.Как рассказал председатель коллегии судей Свердловской области Олег Долганов, для девушек и юношей это возможность не только попасть на первенства УрФО и России, но и получить бесценный соревновательный опыт.По словам тренеров, самое тяжёлое для каждого спортсмена – это пройти первую встречу. После неё ребёнок начинает более уверенно чувствовать себя в борьбе.Похожей позиции придерживается тренер СШОР Далер Шонематов, отметивший высокий уровень подготовки свердловских дзюдоистов.Координатор проекта «Выбор сильных» в Свердловской области Алексей Свалов уверен, что дзюдо поможет детям и во взрослой жизни, так как формирует характер, и поблагодарил родителей, которые поддерживают стремление детей заниматься этим видом спорта.