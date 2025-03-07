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На сайте ХК «Автомобилист» стартовала продажа билетов на матч с «Торпедо»
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
На официальном сайте хоккейного клуба «Автомобилист» сегодня, 11 марта, стартовала продажа билетов на игру с командой «Торпедо», которая состоится в ближайшие четверг, 13 марта, на домашней «УГМК-арене» в 19.00.
В клубе напоминают, что на сегодняшний день портал ticket.hc-avto.ru по-прежнему остаётся единственным официальным ресурсом для покупки билетов на домашние матчи ХК «Автомобилист». Билеты будут реализовываться посредством электронной очереди, как это было 7 марта.
Подчеркивается, что за один раз можно будет приобрести не более двух билетов.
Также в клубе сообщили, что если болельщики сразу не раскупят все билеты, то 12 марта откроется продажа оставшихся билетов в кассах «УГМК-арены». Они будут работать с 11.00 до 20.00.
Напомним, что для гостей нового ледового дворца был создан телеграм-бот @Homearena_test_bot, куда можно отправлять все свои эмоции, замечания и предложения.
В клубе напоминают, что на сегодняшний день портал ticket.hc-avto.ru по-прежнему остаётся единственным официальным ресурсом для покупки билетов на домашние матчи ХК «Автомобилист». Билеты будут реализовываться посредством электронной очереди, как это было 7 марта.
Подчеркивается, что за один раз можно будет приобрести не более двух билетов.
Также в клубе сообщили, что если болельщики сразу не раскупят все билеты, то 12 марта откроется продажа оставшихся билетов в кассах «УГМК-арены». Они будут работать с 11.00 до 20.00.
Напомним, что для гостей нового ледового дворца был создан телеграм-бот @Homearena_test_bot, куда можно отправлять все свои эмоции, замечания и предложения.
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