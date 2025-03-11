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Андрей Козицын на открытии «УГМК-арены»: «В детстве я мечтал стать хоккеистом»
Фото: «УГМК-арена»
Выступая со словами благодарности на открытии «УГМК-арены», президент ХК «Автомобилист» Андрей Козицын рассказал о чём он мечтал в детстве.
После этих слов он благодарность почётным гостям арены, без которых, с его слов, этого ледового дворца бы не было.
На торжественном открытии «УГМК-арены», отметим, присутствовали, секретарь генсовета партии «Единая Россия», первый зампредседателя совета федерации Владимир Якушев, министр спорта и президент Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярёв, полномочный представитель президента в УрФО Артём Жога, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, президент федерации хоккея России, многократный чемпион Европы и мира, трёхкратный Олимпийский чемпион и легенда хоккея Владислав Третьяк, президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов.
«В детстве я мечтал стать хоккеистом. Мы с друзьями заливали лед, сами шили себе защиту, загибали клюшки в батареях и играли. И сегодня я хочу, чтобы моя мечта сбылась и стала явью для как можно большего числа ребятишек»,
– сказал Козицын.
После этих слов он благодарность почётным гостям арены, без которых, с его слов, этого ледового дворца бы не было.
На торжественном открытии «УГМК-арены», отметим, присутствовали, секретарь генсовета партии «Единая Россия», первый зампредседателя совета федерации Владимир Якушев, министр спорта и президент Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярёв, полномочный представитель президента в УрФО Артём Жога, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, президент федерации хоккея России, многократный чемпион Европы и мира, трёхкратный Олимпийский чемпион и легенда хоккея Владислав Третьяк, президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов.
«Я хотел бы поблагодарить сегодня наших почетных гостей, потому что без них ничего бы этого не было. Вместе с губернатором Евгением Куйвашевым мы пять лет назад решили построить достойный дом для нашей хоккейной команды "Автомобилист", дом, в котором будут собираться люди, которые любят хоккей. И я считаю, что нам с Евгением Владимировичем за то, что мы обещали друг другу тогда, перед нами, перед вами, болельщики и хоккеисты – не стыдно. У нас все получилось! С праздником!»,
– сказал Андрей Козицын.
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