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В Екатеринбурге торжественно открыли «УГМК-арену»
Фото: «УГМК-арена»
Вчера, 10 марта, в Екатеринбурге состоялось официальное открытие «УГМК-арены» – самого большого спортивного сооружения для проведения спортивных матчей на Урале, ставшее новым домом для ХК «Автомобилист» и БК УГМК.
Открывающим матчем стала встреча ХК «Автомобилист» с ХК ЦСКА (Москва). По словам организаторов, все билеты на игру были раскуплены за полтора часа.
Перед игрой гостям нового ледового дворца показали шоу со спецэффектами, с помощью которых продемонстрировали технологические возможности площадки и рассказали историю строительства арены – от первых чертежей до грандиозного завершения.
Напомним, что «УГМК-арена» при проведении хоккейных матчей способна вмещать 12500 человек, а во время концертных программ – 15000 гостей. Сооружение соответствует требованиям международных спортивных федераций и может принимать спортивные соревнования, включая чемпионаты Европы и мира минимум по 11 видам спорта (помимо хоккея и баскетбола – фигурное катание, керлинг, мини-футбол, спортивная гимнастика и прочие). Время, которое требуется площадке, чтобы приготовиться к проведению спортивных состязаний другого вида спорта либо концерта, занимает от 6 до 24 часов.
Помимо центральной спортивной площадки в ледовом дворце также предусмотрено полноразмерное тренировочное поле для хоккея и зал для баскетбола. Другими словами, на новой арене тренировки могут проходить параллельно с выступлениями артистов и спортивными матчами.
Кроме спортивной инфраструктуры в «УГМК-арене» присутствуют ресторан, рассчитанный на посещение 100 человек, буфеты для зрителей, спортсменов, представителей СМИ, персонала и сотрудников общей вместимостью более 1200 посадочных мест, 44 VIP-ложи для более чем 480 гостей.
Открывающим матчем стала встреча ХК «Автомобилист» с ХК ЦСКА (Москва). По словам организаторов, все билеты на игру были раскуплены за полтора часа.
Фото: «УГМК-арена»
Перед игрой гостям нового ледового дворца показали шоу со спецэффектами, с помощью которых продемонстрировали технологические возможности площадки и рассказали историю строительства арены – от первых чертежей до грандиозного завершения.
«Дирижабли с символами мечты, парящие над трибунами, создали атмосферу волшебства, а объёмные инсталляции подчеркнули двойное предназначение арены – для спорта и для творчества. Музыкальное сердце события – группа на эффектных платформах, которые парили над ареной, отражая гармонию традиций и новаторства. Финал шоу украсила динамичная 3D-модель логотипа "Автомобилиста", символизируя поддержку болельщиков родного клуба»,
– рассказали организаторы.
Фото: «УГМК-арена»
Напомним, что «УГМК-арена» при проведении хоккейных матчей способна вмещать 12500 человек, а во время концертных программ – 15000 гостей. Сооружение соответствует требованиям международных спортивных федераций и может принимать спортивные соревнования, включая чемпионаты Европы и мира минимум по 11 видам спорта (помимо хоккея и баскетбола – фигурное катание, керлинг, мини-футбол, спортивная гимнастика и прочие). Время, которое требуется площадке, чтобы приготовиться к проведению спортивных состязаний другого вида спорта либо концерта, занимает от 6 до 24 часов.
Фото: «УГМК-арена»
Помимо центральной спортивной площадки в ледовом дворце также предусмотрено полноразмерное тренировочное поле для хоккея и зал для баскетбола. Другими словами, на новой арене тренировки могут проходить параллельно с выступлениями артистов и спортивными матчами.
Кроме спортивной инфраструктуры в «УГМК-арене» присутствуют ресторан, рассчитанный на посещение 100 человек, буфеты для зрителей, спортсменов, представителей СМИ, персонала и сотрудников общей вместимостью более 1200 посадочных мест, 44 VIP-ложи для более чем 480 гостей.
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