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Соревнования по квадробиатлону прошли на льду карьера под Екатеринбургом

Фоторепортаж со зрелищных соревнований

10.58 Среда, 26 февраля 2025
Фото: Вечерние ведомости
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В Голубом карьере на окраине Верхней Пышмы состоялись третьи ежегодные соревнования «Ледовая битва». В них приняли участие лучшие юные гонщики из Свердловской области и соседних регионов, которые соревновались в квадробиатлоне и автомногоборье.


Фото: Вечерние ведомости



Фото: Вечерние ведомости



Фото: Вечерние ведомости



Фото: Вечерние ведомости


Помимо детей, в турнире «Ледовая битва-2025» приняли и взрослые – из числа ветеранов военной контрразведки УФСБ по Центральному военному округу.


Фото: Вечерние ведомости



Фото: Вечерние ведомости


Однако акцент в этом году был всё-таки сделан на детских соревнованиях, участников которых было гораздо больше – они преодолевали дистанции на квадроциклах и мотовездеходах, чередуя гонки по льду со стрельбой на огневых рубежах.


Фото: Вечерние ведомости



Фото: Вечерние ведомости



Фото: Вечерние ведомости


Соревнования, посвящённые Дню защитника Отечества, проходили в классах «Юниор», «Пионер» и «Кадет», последний собрал самых опытных участников, среди которых призёры чемпионатов России по мотокроссу и квадрокроссу. В общей сложности за первое место боролись четыре десятка молодых участников.


Видео: Вечерние ведомости



Фото: Вечерние ведомости


Взрослые участники соревновались на почти вдвое более длинной трассе — около двух километров. Причём соревновались вместе с мужчинами и женщины. Организаторы фестиваля рассчитывают на увеличение числа женщин в последующие годы.


Фото: Вечерние ведомости


После соревнований участники уже готовятся к новым гонкам, отмечая, что полученный драйв даёт силы и уверенность для преодоления препятствий как в спорте, так и в жизни.


Фото: Вечерние ведомости


Председатель совета ветеранов военной контрразведки УФСБ России по Центральному военному округу Геннадий Новосёлов в разговоре с корреспондентом Вечерних ведомостей подчеркнул, что, помимо соревновательной составляющей, главная задача «Ледовой битвы» – воспитание патриотизма. В первую очередь среди подрастающего поколения. «Мы привозим сюда не только спортсменов, но и просто молодёжь, показываем им этот новый вид спорта. Кто-то вовлекается и остаётся с нами», — сказал Новосёлов.


В промежутках между заездами можно было прокатиться на вездеходах. Фото: Вечерние ведомости


Собравшихся участников угощали горячим чаем и солдатской кашей – для этого на берег Голубого карьера специально привезли полевую кухню.


Фото: Вечерние ведомости



Фото: Вечерние ведомости


В церемонии открытия и награждении участников приняли участие ветераны военной контрразведки и офицеры отделения физической подготовки ЦВО. Они напомнили, что в этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнув важность пробуждения патриотизма у юных спортсменов.


Фото: Вечерние ведомости


Фото: Вечерние ведомости



Фото: Вечерние ведомости



Фото: Вечерние ведомости



Фото: Вечерние ведомости



Фото: Вечерние ведомости



Фото: Вечерние ведомости



Фото: Вечерние ведомости

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Виктор Кондратенко © Вечерние ведомости


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12:19 Основателя группы «Смысловые галлюцинации» оставили в СИЗО
11:52 СК нагрянул в дегтярскую школу после конфликта учеников
11:27 УрФУ занял второе место в рейтинге университетов по изобретательской активности
10:58 Соревнования по квадробиатлону прошли на льду карьера под Екатеринбургом
10:44 Прокуратура начала проверку в связи с дракой старшеклассников в туалете среднеуральской школы
10:22 В свердловском Минздраве высказались против запрета абортов в частных клиниках
09:46 В Дегтярске 12-летний школьник попал в больницу после травли одноклассников
09:30 ДТП с пострадавшими устроил нетрезвый неопытный водитель в свердловском селе
23:47 Источник: Дума Ревды самораспустится 26 февраля
21:11 Утренний пожар в селе Краснополье оборвал жизнь мужчины
20:54 С поддельными правами житель Каменска-Уральского доехал до скамьи подсудимых
20:02 Татьяна Знак избрана председателем Ассоциации жертв политических репрессий
19:23 Продажа предпринимательницей «ювелирки» на полтора миллиона обошлась ей дороже
19:03 Проверки Уральской транспортной прокуратуры принесли бюджету РФ свыше 36 миллионов
18:50 В свердловских населённых пунктах продолжают свирепствовать пожары
17:46 За 10 лет количество выявляемых случаев ВИЧ в Екатеринбурге снизилось на 64%
17:23 Более миллиона рублей пожертвовали зрители благотворительных хоккейных матчей в Екатеринбурге
16:46 На 82% выросло количество продаваемого профессионального оборудования в Екатеринбурге
15:35 В ЗАТО Лесной при обслуживании тепловых сетей пострадали два слесаря
15:12 Опухоль весом более 15 килограмм удалили у пациентки больницы №7 в Екатеринбурге
14:35 В екатеринбургской ГИБДД пообещали найти «подростка на гелике»
13:52 Из-за ДТП в центре Екатеринбурга остановилось трамвайное движение по улице 8 Марта
13:17 Свердловские зоозащитники обвинили сотрудников отлова беспризорных собак в обмане и жестоком обращении
12:55 Мэр Екатеринбурга пообещал решить проблему с уличным освещением на Уктусе
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