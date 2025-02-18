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Соревнования по квадробиатлону прошли на льду карьера под Екатеринбургом
Фоторепортаж со зрелищных соревнований
Фото: Вечерние ведомости
В Голубом карьере на окраине Верхней Пышмы состоялись третьи ежегодные соревнования «Ледовая битва». В них приняли участие лучшие юные гонщики из Свердловской области и соседних регионов, которые соревновались в квадробиатлоне и автомногоборье.
Помимо детей, в турнире «Ледовая битва-2025» приняли и взрослые – из числа ветеранов военной контрразведки УФСБ по Центральному военному округу.
Однако акцент в этом году был всё-таки сделан на детских соревнованиях, участников которых было гораздо больше – они преодолевали дистанции на квадроциклах и мотовездеходах, чередуя гонки по льду со стрельбой на огневых рубежах.
Соревнования, посвящённые Дню защитника Отечества, проходили в классах «Юниор», «Пионер» и «Кадет», последний собрал самых опытных участников, среди которых призёры чемпионатов России по мотокроссу и квадрокроссу. В общей сложности за первое место боролись четыре десятка молодых участников.
Взрослые участники соревновались на почти вдвое более длинной трассе — около двух километров. Причём соревновались вместе с мужчинами и женщины. Организаторы фестиваля рассчитывают на увеличение числа женщин в последующие годы.
После соревнований участники уже готовятся к новым гонкам, отмечая, что полученный драйв даёт силы и уверенность для преодоления препятствий как в спорте, так и в жизни.
Председатель совета ветеранов военной контрразведки УФСБ России по Центральному военному округу Геннадий Новосёлов в разговоре с корреспондентом Вечерних ведомостей подчеркнул, что, помимо соревновательной составляющей, главная задача «Ледовой битвы» – воспитание патриотизма. В первую очередь среди подрастающего поколения. «Мы привозим сюда не только спортсменов, но и просто молодёжь, показываем им этот новый вид спорта. Кто-то вовлекается и остаётся с нами», — сказал Новосёлов.
Собравшихся участников угощали горячим чаем и солдатской кашей – для этого на берег Голубого карьера специально привезли полевую кухню.
В церемонии открытия и награждении участников приняли участие ветераны военной контрразведки и офицеры отделения физической подготовки ЦВО. Они напомнили, что в этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнув важность пробуждения патриотизма у юных спортсменов.
Фото: Вечерние ведомости
Фото: Вечерние ведомости
Фото: Вечерние ведомости
Фото: Вечерние ведомости
Помимо детей, в турнире «Ледовая битва-2025» приняли и взрослые – из числа ветеранов военной контрразведки УФСБ по Центральному военному округу.
Фото: Вечерние ведомости
Фото: Вечерние ведомости
Однако акцент в этом году был всё-таки сделан на детских соревнованиях, участников которых было гораздо больше – они преодолевали дистанции на квадроциклах и мотовездеходах, чередуя гонки по льду со стрельбой на огневых рубежах.
Фото: Вечерние ведомости
Фото: Вечерние ведомости
Фото: Вечерние ведомости
Соревнования, посвящённые Дню защитника Отечества, проходили в классах «Юниор», «Пионер» и «Кадет», последний собрал самых опытных участников, среди которых призёры чемпионатов России по мотокроссу и квадрокроссу. В общей сложности за первое место боролись четыре десятка молодых участников.
Видео: Вечерние ведомости
Фото: Вечерние ведомости
Взрослые участники соревновались на почти вдвое более длинной трассе — около двух километров. Причём соревновались вместе с мужчинами и женщины. Организаторы фестиваля рассчитывают на увеличение числа женщин в последующие годы.
Фото: Вечерние ведомости
После соревнований участники уже готовятся к новым гонкам, отмечая, что полученный драйв даёт силы и уверенность для преодоления препятствий как в спорте, так и в жизни.
Фото: Вечерние ведомости
Председатель совета ветеранов военной контрразведки УФСБ России по Центральному военному округу Геннадий Новосёлов в разговоре с корреспондентом Вечерних ведомостей подчеркнул, что, помимо соревновательной составляющей, главная задача «Ледовой битвы» – воспитание патриотизма. В первую очередь среди подрастающего поколения. «Мы привозим сюда не только спортсменов, но и просто молодёжь, показываем им этот новый вид спорта. Кто-то вовлекается и остаётся с нами», — сказал Новосёлов.
В промежутках между заездами можно было прокатиться на вездеходах. Фото: Вечерние ведомости
Собравшихся участников угощали горячим чаем и солдатской кашей – для этого на берег Голубого карьера специально привезли полевую кухню.
Фото: Вечерние ведомости
Фото: Вечерние ведомости
В церемонии открытия и награждении участников приняли участие ветераны военной контрразведки и офицеры отделения физической подготовки ЦВО. Они напомнили, что в этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнув важность пробуждения патриотизма у юных спортсменов.
Фото: Вечерние ведомости
Фото: Вечерние ведомости
Фото: Вечерние ведомости
Фото: Вечерние ведомости
Фото: Вечерние ведомости
Фото: Вечерние ведомости
Фото: Вечерние ведомости
Фото: Вечерние ведомости
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