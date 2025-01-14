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УрГАХУ готовится к лыжному фестивалю

20.15 Понедельник, 20 января 2025
Фото: УрГАХУ / www.usaaa.ru
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В начале марта в Кемеровской области пройдёт всероссийский лыжный фестиваль архитекторов и проектировщиков под названием «АРХИГЕШ». Екатеринбург на нём будет представлять команда Уральского государственного архитектурно-художественного университета.

В 2025 году «АРХИГЕШ» будет юбилейным, двадцатым. Местом его проведения станет горнолыжный курорт Шерегеш. По традиции, в лыжных соревнованиях примут именно архитекторы и проектировщики с разных концов стране. Ожидается приезд архитекторов-лыжников из Москвы, Санкт-Петербурга, Магнитогорска, Новосибирска и Омска, всего — 24 команды. Одной из участниц станет команда из Екатеринбурга, состоящая из студентов Уральского архитектурно-художественного университета. Как и другим участникам фестиваля, им предстоит проявить свои умения, выносливость и скорость в соревнованиях по горным лыжам, сноуборду, бильярду, настольному теннису и кикеру.

Фестиваль «АРХИГЕШ» — событие не только спортивное. Он включает в себя, также, развлекательную и деловую программы. В деловой части фестиваля запланированы архитектурные конкурсы, круглые столы, мастер-классы и презентации с участием производителей и поставщиков строительных материалов и технологий. А ключевым событием фестиваля станет архитектурный конкурс «КРЫША ГЕША», в котором участники должны будут представить концепции организации пространства на вершине горы Зелёная.

К слову, студенты УрГАХУ успели уже поучаствовать в лыжных соревнованиях, пусть и меньшего масштаба. Подбадриваемые своим тренером, мастером спорта, старшим преподавателем кафедры ФиС УрГАХУ Любовью Удинцевой, они неплохо показали себя на Универсиаде вузов Свердловской области, которая прошла на Нижне-Исетской лыжной базе Екатеринбурга.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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20:15 УрГАХУ готовится к лыжному фестивалю
19:25 Многострадальный дом на Эльмаше приговорили к сносу
18:52 Екатеринбуржец поделится историей своей велопоездки по Японии
18:36 В Свердловской области в проруби окунулись 26 тысяч человек
17:53 Авито стал партнёром проекта «Открытый родильный дом»
17:48 СМИ сообщают о задержании екатеринбуржца по подозрению в надругательстве над мальчиком
17:29 В Екатеринбурге на улице Бардина произошло ДТП с «перевёртышем»
16:36 С 1 марта в Кольцово перестанут принимать международные посылки
16:06 Более 100 юных спортсменов приняли участие в соревнованиях по рукопашному бою «Рождественские Звёзды» в Екатеринбурге
14:53 ГАИ Екатеринбурга ищет очевидцев утреннего ДТП на Шварца
14:28 В Реже после жестокой расправы над местным жителем возбудили уголовное дело
13:50 В Нижнем Тагиле обвиняемым в смерти задержанного в патрульной машине полицейским вынесли приговор
12:34 Из-за БПЛА в Казани в Екатеринбурге задержался самолёт
11:52 Из-за упавшего на ногу подростку бетонного столбика в Екатеринбурге СК начал проверку
11:45 В Нижнем Тагиле нетрезвый водитель «УАЗ» протаранил опору электропередач
11:09 На станции метро «Машиностроителей» умерла девушка
10:51 В Екатеринбурге на Дублёре Сибирского тракта автобус съехал с дороги и застрял
10:26 Жителей Свердловской области предупреждают о тридцатиградусных морозах
09:47 В Екатеринбурге приставы через сайт объявлений нашли не платившую по алиментам мать
09:17 Глава СК потребовал доклад о травмировании девочки на горнолыжном комплексе в Каменске-Уральском
19:18 Куда сходить в Екатеринбурге с 20 по 26 января?
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