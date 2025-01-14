УрГАХУ готовится к лыжному фестивалю

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В начале марта в Кемеровской области пройдёт всероссийский лыжный фестиваль архитекторов и проектировщиков под названием «АРХИГЕШ». Екатеринбург на нём будет представлять команда Уральского государственного архитектурно-художественного университета.В 2025 году «АРХИГЕШ» будет юбилейным, двадцатым. Местом его проведения станет горнолыжный курорт Шерегеш. По традиции, в лыжных соревнованиях примут именно архитекторы и проектировщики с разных концов стране. Ожидается приезд архитекторов-лыжников из Москвы, Санкт-Петербурга, Магнитогорска, Новосибирска и Омска, всего — 24 команды. Одной из участниц станет команда из Екатеринбурга, состоящая из студентов Уральского архитектурно-художественного университета. Как и другим участникам фестиваля, им предстоит проявить свои умения, выносливость и скорость в соревнованиях по горным лыжам, сноуборду, бильярду, настольному теннису и кикеру.Фестиваль «АРХИГЕШ» — событие не только спортивное. Он включает в себя, также, развлекательную и деловую программы. В деловой части фестиваля запланированы архитектурные конкурсы, круглые столы, мастер-классы и презентации с участием производителей и поставщиков строительных материалов и технологий. А ключевым событием фестиваля станет архитектурный конкурс «КРЫША ГЕША», в котором участники должны будут представить концепции организации пространства на вершине горы Зелёная.К слову, студенты УрГАХУ успели уже поучаствовать в лыжных соревнованиях, пусть и меньшего масштаба. Подбадриваемые своим тренером, мастером спорта, старшим преподавателем кафедры ФиС УрГАХУ Любовью Удинцевой, они неплохо показали себя на Универсиаде вузов Свердловской области, которая прошла на Нижне-Исетской лыжной базе Екатеринбурга.